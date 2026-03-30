Türkiye’den Kanada ile nükleer enerjide yeni işbirliği adımı: CANDU teknolojisi masada

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ HEDEFİ

Bayraktar, nükleer enerji programı çerçevesinde büyük ölçekli santrallerden küçük modüler reaktörlere kadar geniş bir teknoloji yelpazesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Enerji sepetimizi güçlendirmeyi ve uzun vadeli arz güvenliğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz."

TEKNİK DİYALOG SÜRECEK

Türkiye ile AtkinsRéalis arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha ileri başlıklarda ele alınacağına işaret eden Bayraktar, teknik diyaloğun sürdürüleceğini kaydetti.

CANDU NEDİR?

CANDU (Canada Deuterium Uranium), Kanada'da geliştirilen bir nükleer reaktör teknolojisidir. Ağır su (döteryum) kullanan bu sistem, zenginleştirilmemiş doğal uranyumla çalışabilmesiyle öne çıkar.

CANDU reaktörleri, çalışırken yakıt değişimi yapılabilmesi ve farklı yakıt türlerini kullanabilmesi sayesinde esnek ve kesintisiz enerji üretimi sunar. Bu özellikleri nedeniyle enerji arz güvenliğini artırmak isteyen ülkeler için önemli bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.