Türkiye'den KKTC'ye dev enerji hattı! Bakan Bayraktar 97 km'lik doğal gaz hattı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para ve A Haber ortak yayınında yaptığı açıklamada, KKTC'nin enerji ihtiyacını karşılamak için iki büyük proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

KKTC İÇİN İKİ BÜYÜK ENERJİ PROJESİ

Bu projelerden birinin Türkiye ile ada arasında elektrik iletim hattı kurulması, diğerinin ise doğal gaz boru hattı projesi olduğu belirtildi.

Bayraktar, KKTC'nin halen fosil yakıtla elektrik üretmek zorunda kaldığını ifade ederek, hem çevresel etkilerin azaltılması hem de arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla yeni enerji yatırımlarının hızlandırıldığını söyledi.

97 KİLOMETRELİK BORU HATTI PLANLANIYOR

Bakan Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre Türkiye ile KKTC arasında yaklaşık 97 kilometrelik doğal gaz boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. Projenin Alanya'dan başlayarak ada tarafına ulaşacağı ifade edildi.

Bayraktar, "Hedefimiz bu yıl içerisinde mühendislik çalışmalarını tamamlamak. Sonrasında ise 2028 yılı içinde projeyi devreye almak istiyoruz" dedi.

DOĞU AKDENİZ GAZI İÇİN STRATEJİK KORİDOR HEDEFİ

Projede yalnızca KKTC'nin enerji ihtiyacının karşılanması değil, Doğu Akdeniz'de olası yeni doğal gaz keşiflerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması da hedefleniyor. Bakan Bayraktar, ilerleyen dönemde ters akış sistemiyle Akdeniz gazının KKTC üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılabileceğini söyledi.

Yetkililer, bu yaklaşımın Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma stratejisinin önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekiyor.

"ELEKTRİĞİN TANAP'I" İÇİN YENİ ADIM

Bayraktar ayrıca Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan arasında geliştirilen yeni elektrik iletim projesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. "Elektriğin TANAP'ı" olarak tanımlanan Güney Elektrik Koridoru projesiyle Azerbaycan'dan gelecek yenilenebilir enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının planlandığını söyledi.

Projeye Avrupa'dan yeni ülkelerin de ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, fizibilite çalışmaları için önemli bir aşamaya geçildiğini ifade etti.

İTALYA'YA UZANACAK YENİ DOĞAL GAZ HATTI GÜNDEMDE

Enerji gündemindeki bir diğer önemli başlık ise Türkiye-Yunanistan-İtalya doğal gaz hattı oldu. BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison arasında yapılan anlaşma kapsamında yeni bir doğal gaz koridoru üzerinde mutabakata varıldığı açıklandı.

Bayraktar, özellikle küresel enerji krizlerinin yaşandığı dönemde Türkiye'nin Avrupa için kritik enerji alternatiflerinden biri haline geldiğini vurguladı.

KARADENİZ GAZINDA YENİ HEDEFLER AÇIKLANDI

Karadeniz'deki doğal gaz üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, 2028 yılında üçüncü fazın tamamlanmasıyla birlikte 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli üretimle karşılanabileceğini söyledi.

Yeni sondaj gemileriyle üretimin artırıldığını ifade eden Bayraktar, Eflani kuyusunda devam eden keşif çalışmalarından da umutlu olduklarını belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör