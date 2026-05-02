Giriş Tarihi: 2.05.2026

Türkiye’den Suudi Arabistan’a hızlı tren hattı

Karaman Çevre Yolu 1'inci Kısım Açılış Töreni için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı trenle Karaman'dan Akdeniz'e inşallah ulaşmış olacağız. Sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil Akdeniz'e de ulaşmış olacağız. Bir taraftan aynı hızlı tren hattıyla Gaziantep'e kadar gitmiş olacağız. İlerleyen zamanda bu hatla Irak'ın Basra limanına kadar gitmiş olacağız. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye'den, Ürdün'de, Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz. Cennet mekan Sultan Abdülhamid, Hicaz demir yolu yapmıştı. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye'den, Ürdün'de, Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz" dedi.
