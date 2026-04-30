Türkiye’nin 10 yıllık ’aile ve nüfus’ yol haritası belli oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan, insan odaklı ve aile merkezli anlayışla bütüncül bir yol haritası sunacak olan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi"nde çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlenmesi için hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da bulunacağı 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım programında kamuoyuyla paylaşılacak.

Aile ve nüfus yapısındaki değişimleri çok boyutlu bir şekilde ele alarak uzun vadeli bir politika ufku ortaya koymayı amaçlayan Vizyon Belgesi, aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girecek, tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak.