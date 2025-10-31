Türkiye’nin 14. hava kampüsü açıldı

"AFET RİSKİ YÜKSEK BÖLGELERE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Havacılık tutkusunu Anadolu'nun dört bir yanına taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'da planladığımız yeni hava kampüsleriyle, hava kampüsü vizyonumuzu adım adım ileri taşıyacağız. Bu vizyon, sadece vatandaşlarımızın hayallerini değil, ülkemizin güvenliğini ve kriz yönetim kapasitesini de gökyüzüne taşımakta. Çünkü hava kampüslerimiz, afet yönetimi açısından da stratejik değere sahip. Bu alanlar, deprem sonrasında hızlı müdahale, sel felaketlerinde mahsur kalan köylere acil gıda ve ilaç ulaştırması, orman yangınlarında havadan söndürme ekiplerinin koordinasyonu, arama-kurtarma timlerinin dakikalar içinde bölgeye intikali gibi kritik senaryolarda hayat kurtaran altyapılar da olacak. Bu yönüyle hava kampüsleri ülkemizin sivil havacılık kapasitesini güçlendirmenin ötesinde, kriz anlarında altın değerinde bir hızlı müdahale ağı oluşturuyor. Biliyoruz ki bir doğal afet olduğunda her dakika hatta her saniye bir hayat demek. Bu nedenle deprem, sel ve orman yangını gibi afet riski yüksek bölgelerden gelen hava kampüs taleplerine öncelik veriyoruz."

"NURİ DEMİRAĞ ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNE HAVACILIK RUHUNU TAŞIYAN BİR İDEALİSTTİR"

Divriği'de yalnızca yeni bir hava kampüsü açmadıklarını dile getiren Uraloğlu, aynı zamanda Türk havacılığının köklerine, cesaretine ve vizyonuna selam durduklarını anlattı. Uraloğlu, "Burası Nuri Demirağ'ın 84 yıl önce, 1936 yılında yapımına başlayıp 1941'de tamamladığı Türkiye'nin ilk ilçe havaalanının yeniden hayat bulmuş halidir. Nuri Demirağ, yalnızca uçak fabrikaları kuran, tayyareler üreten, pilotlar yetiştiren bir öncü değil, aynı zamanda 'gökleri fethetmek' ülküsüyle Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealisttir." değerlendirmesini paylaştı.

Divriği'ye kazandırdığı bu havaalanının, Nuri Demirağ'ın memleket sevgisinin, girişimciliğinin ve geleceğe olan inancının somut bir nişanesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bugün, onun başlattığı bu mirası, modern hava kampüsü olarak yeniden açıyor, Nuri Demirağ'ın hayalini, bugünün teknolojisi ve vizyonuyla gökyüzüne taşıyoruz. Onun azmi, cesareti ve vatanperverliği, bize her daim ilham kaynağı olmaya devam edecek." diye konuştu.

İNSANLI VEYA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN TASARLANDI

Bakan Uraloğlu, Divriği Hava Kampüsü hakkında da bilgiler vererek, 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton pisti, 8 parklama alanıyla, azami kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilogramın altında olan sabit kanatlı hava araçları ile dikey iniş ve kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçları için tasarlandığını anlattı.

Görerek uçuş kuralları (VFR) kapsamında pilot sorumluluğunda faaliyet gösterecek bu kampüsün, amatör ve sportif havacılık tutkunlarına eşsiz bir deneyim alanı olarak hizmet sunacağını bildiren Uraloğlu, "Bu kampüs, sadece bir pist ya da uçuş alanı değil, aynı zamanda bir kültür merkezi, bir buluşma noktası da olacak." ifadesini kullandı.

"NURİ DEMİRAĞ'IN HAYALLERİNİ ENGELLEYEMEDİLER"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise Divriği'nin kadim ve tarihi bir ilçe olduğunu söyledi.

Nuri Demirağ'ın isminin Divriği ile özdeşleştiğini belirten Güler, ilçenin Divriği Ulu Cami ile insanlığa ve ülkeye bir şeyler ifade ettiğini vurguladı.

Güler, Nuri Demirağ'ın hayallerine birilerinin engel olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin güçlü ve büyük bir ülke olması için her türlü sabotajı yaptılar. Peki engelleyebildiler mi engelleyemediler." dedi.

Nuri Demirağ'ın hayallerini gerçekleştiren Divriğili torunlarına teşekkür eden Güler, Divriği Hava Kampüsü'nün hayırlı olmasını diledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Divriği Hava Kampüsü'nün yapımına katkı sağlayan iş insanı Aslan Küçükemre de birer konuşma yaparak, hava kampüsünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Divriği Hava Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile davetliler katıldı.

Açılışın ardından tarihi Divriği Ulu Cami'de cuma namazını kılan Bakan Uraloğlu, beraberindekilerle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi.