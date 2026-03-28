Türkiye’nin arz güvenliğinde sorun yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD-İsrail-İran arasındaki savaşın ardından dünyada gıda kıtlığının başlayacağına ilişkin endişelerin Türkiye'de yaşanmayacağını söyledi. 'Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bölgesindeki olaylara rağmen güvenli bir liman olduğunu söyledi. Yumaklı, bölgede gerçekleşen olaylar neticesinde tarımsal üretim konusunda ülkeler için bir gıda arz güvenliği konusu olduğunu bildirdi. Üretim kabiliyeti olmayan ya da üretim kabiliyeti sınırlı olan ülkeler için gıda arz güvenliği sorunu olduğunu anlatan Yumaklı, "Türkiye'nin hiçbir şekilde herhangi bir gıda arz güvenliği sorunu yoktur. Herhangi bir vatandaşımızın herhangi bir gıda ürününe ulaşmakla ilgili bir problemi yoktur" dedi.

TEDBİRİMİZİ ALDIK

Tarımsal üretim girdilerine dikkat çeken Yumaklı, "Yani ülkemizdeki tarımsal üretimin zamanlamalarını herkes biliyor. Bu dönemde hangi gübre türlerinin kullanılacağını da biliyor. Biz 12 Gün Savaşı'nda aslında bunun nelere mal olabileceğini düşünüp bunun üzerinden tedbirlerimizi gözden geçirmiştik ve daha ilk andan itibaren bunun aksiyonunu da aldık hızlıca. Ne yaptık? Zaten stoklarımızı takip ediyorduk ancak bunu güçlendirme adına ilk etapta Ticaret Bakanlığımızla birlikte bir karar aldık. Bazı ülkelere biz gümrük vergisi uyguluyorduk. Gübreler konusunda hemen hızlıca onları sıfıra indirdik" diye konuştu. Yumaklı, ikinci konu olarak antrepolarda yer alan farklı ülkelere transit olarak gitmesi mümkün olan gübrelerin ve gübre ham maddelerin de yurt içine gelmesini sağladıklarını dile getirdi. HSBC önünde o dönemde bir patlama olduğunu ve bir gübre türünün yasaklandığını anımsatan Yumaklı, "Bütün gübrelerin takip sistemleri çok net bir şekilde oturduğu için onun da üretiminin serbest bırakılmasını sağladık. Bunların hepsi mevcudun üzerine arzla ilgili genişlemeyi sağlamak adınaydı" ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL ETKİLER MİNİMUMDA KALACAK

BAKAN Yumaklı, ilgili bakanlılar olarak bölgede gerçekleşen olaylarla alakalı ilgili kamuoyu bilgilendirmelerini sıkça yaptıklarına işaret ederek, "Bir sektör temsilcisi diyor ki meyve ve sebze fiyatları 4-5 kat artacak. Bir başka dernek açlık kapıda diyor. Üreticimiz en zor zamanlarında bu ülkede tarlasından geri durmadı. Onların moralini, motivasyonunu kıracak, bu tür şeyleri söylemenin ne anlamı var?" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da tarım sektörünün savunma sanayisi kadar kritik bir alan olduğunu belirterek, "Güçlü finansman destek mekanizmalarına ihtiyaç var" diye konuştu.