Türkiye’nin ayran ve kefir üretimi üç ayda zirveye çıktı

Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-mart döneminde 242 bin 485 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk üç ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.

2022'nin ocak-mart aylarında 173 bin 206 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 175 bin 178 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde bir önceki yılın ocak-mart aylarına kıyasla hızla artarak 210 bin 793 ton oldu. 2025'te üç aylık üretimin 218 bin 821 tona, 2026'da 242 bin 485 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın ilk üç aylık dönemlerinde üretilen ayran miktarı 5 yılda yüzde 40 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

YOĞURT ÜRETİMİNDE DE REKOR

2022'nin ocak-mart döneminde 266 bin 75 ton yoğurt üretimi gerçekleştirilirken 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 272 bin 479 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün ilk üç ayında 306 bin 496 tona yükselirken geçen yıl ocak-mart döneminde 312 bin 925 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 3 ayında da 345 bin 137 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 29,7 oldu.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

Yıl Ocak Şubat Mart Toplam 2022 54.299 55.438 63.469 173.206 2023 61.416 52.216 61.546 175.178 2024 71.657 68.606 70.530 210.793 2025 75.286 73.306 70.229 218.821 2026 80.487 78.302 83.696 242.485

Yoğurt üretim miktarı (ton)

Yıl Ocak Şubat Mart Toplam 2022 86.400 83.902 95.773 266.075 2023 91.434 82.584 98.461 272.479 2024 102.279 98.429 105.788 306.496 2025 105.107 103.020 104.798 312.925 2026 119.659 110.599 114.879 345.137

