Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye’nin CDS'i geriledi
Giriş Tarihi: 10.03.2026 13:38

Türkiye’nin CDS'i geriledi

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), jeopolitik risklerin azalmasıyla 9 baz puan düşerek 260 baz puanın altına geriledi.

Türkiye’nin CDS’i geriledi
  • ABONE OL

Türkiye'nin borçlarını geri ödeyebilme kapasitesini ve buna bağlı risk seviyesini gösteren CDS, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olası çatışmanın yakında sona ereceğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarının düşmesi ve yatırımcıların risk iştahının artmasıyla geriledi. Bugün yapılan işlemlerde Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 9 baz puan düşüşle tekrar 260 baz puanın altına indi.

Dünkü işlemlerde Türkiye'nin CDS'i, artan risk algısıyla 262 baz puanı aşmıştı.

CDS NEDİR?

Türkçede kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak bilinen CDS (Credit Default Swap), temelde bir tür sigorta işlemi olarak değerlendirilebilir.

Bir ülke hazinesine veya bir şirkete borç verirken, borcun geri ödenmeme riskine karşı yapılan sigorta poliçesi CDS olarak adlandırılır. Genellikle borsaya bağlı olmayan tezgahüstü piyasalarda (OTC) işlem görür.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin CDS'i geriledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz