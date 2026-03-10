Türkiye’nin CDS’i geriledi

Türkiye'nin borçlarını geri ödeyebilme kapasitesini ve buna bağlı risk seviyesini gösteren CDS, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olası çatışmanın yakında sona ereceğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarının düşmesi ve yatırımcıların risk iştahının artmasıyla geriledi. Bugün yapılan işlemlerde Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 9 baz puan düşüşle tekrar 260 baz puanın altına indi.

Dünkü işlemlerde Türkiye'nin CDS'i, artan risk algısıyla 262 baz puanı aşmıştı.

CDS NEDİR?

Türkçede kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak bilinen CDS (Credit Default Swap), temelde bir tür sigorta işlemi olarak değerlendirilebilir.

Bir ülke hazinesine veya bir şirkete borç verirken, borcun geri ödenmeme riskine karşı yapılan sigorta poliçesi CDS olarak adlandırılır. Genellikle borsaya bağlı olmayan tezgahüstü piyasalarda (OTC) işlem görür.