Türkiye’nin ciğerleri yangına karşı korunuyor! Ormanların bakımı için 2,2 milyar lira harcandı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre Türkiye'de ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için geçen yıl geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Yapılan faaliyetler kapsamında yaklaşık 737 bin 534 hektarlık alanda çalışma gerçekleştirilirken bu çalışmalar için toplam 2 milyar 279 milyon 602 bin lira harcama yapıldı.

Rapora göre Türkiye'nin orman varlığı son yıllarda düzenli bir artış gösteriyor. Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olarak belirlenen orman alanı, 2023 yılında 23 milyon 363 bin 71 hektara ulaştı. Bu alan 2024'te 23 milyon 363 bin 84 hektar, 2025'te ise 23 milyon 375 bin 331 hektar olarak kaydedildi.

Türkiye'deki ormanlar ülke yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu alanın 13 milyon 892 bin 213 hektarı normal kapalı orman olup toplam orman alanının yüzde 59'unu, 9 milyon 483 bin 118 hektarı ise boşluklu kapalı orman olup yüzde 41'ini oluşturuyor.

AĞAÇ SERVETİ VE BÜYÜME MİKTARI ARTTI

Orman alanlarının yüzde 94,7'si koru, yüzde 5,3'ü ise "baltalık" olarak adlandırılan kesim amaçlı ağaçlardan oluşuyor. Çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların oluşturduğu "ağaç serveti" ormancılık açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de 1973-2025 döneminde ormanların dikili ağaç servetinin yıllık artım miktarı 1,81 milyar metreküpe ulaştı. 1973 yılında ormanlardaki yıllık ağaç artım miktarı 28 milyon metreküp seviyesindeyken geçen yıl bu miktar yaklaşık 51 milyon metreküpe yükseldi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE HAVA GÜCÜ KULLANILDI

OGM, geçen yıl orman yangınlarına karşı mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşları, avcılar, çobanlar, çiftçiler, öğrenciler, askeri birlikler, yerel itfaiye ekipleri ve yangın gönüllülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Yangınların yayılmasını önlemek amacıyla yangın emniyet yolu ve şeritleri oluşturuldu ve mevcut hatların bakımı yapıldı. Envanterde bulunan 9 helikopter, 14 uçak ve 10 İHA ile birlikte kiralanan 81 hava aracı yangınla mücadelede aktif olarak kullanıldı. Ayrıca 4 küçük yangın tanker uçağı geçen yıl envantere dahil edildi.

2025 yılında Türkiye genelinde 3 bin 224 orman yangınına müdahale edilirken, bu yangınlar sonucunda 81 bin 473 hektar orman alanı zarar gördü.

MADEN SAHALARINDA DA REHABİLİTASYON YAPILDI

Ormanların sağlığını korumak amacıyla yürütülen bakım faaliyetleri kapsamında geçen yıl 654 bin 257 hektarlık alanda çalışma gerçekleştirildi. Bu alanın 1.410 hektarında budama çalışmaları yapıldı. Gençlik bakımı, sıklık bakımı, koruya tahvil ve kültür bakımı gibi faaliyetler için 1 milyar 204 milyon 550 bin lira harcandı.

Ormanların yenilenmesi için 188 silvikültür planı hazırlanırken 26 bin 952 hektarda doğal, 9 bin 149 hektarda ise yapay gençleştirme çalışması tamamlandı. Bu çalışmalar için 1 milyar 15 milyon 583 bin lira harcama yapıldı.

Rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında ise 152 hektarı maden sahası olmak üzere 38 bin 794 hektarlık alanda çalışmalar yürütüldü ve bu çalışmalar için 59 milyon 469 bin lira harcandı.

13,7 MİLYON FİDAN ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 149 bin 492 hektarlık alanda etüt ve proje çalışmaları yürütüldü. Bunun yanında 21 bin 862 hektarlık alanda ağaçlandırma tesis çalışması yapılırken 71 bin 211 hektarlık alanda ağaçlandırma bakım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Genel Müdürlük geçen yıl 90 milyon 320 bin fidan üretimi yaparken 130 milyon 200 bin fidana bakım gerçekleştirdi. Karaçam, sarıçam, kızılçam, doğu kayını, mahlep, iğde, meşe ve badem gibi türlerin de aralarında bulunduğu ağaçlardan 109 ton tohum üretildi.

Ayrıca okullar, üniversiteler, askeri birlikler, belediyeler, kamu kurumları ve vatandaşlara 13 milyon 761 bin 322 fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.