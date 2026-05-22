Türkiye’nin dış borç stoku 2026 ilk çeyrekte geriledi

KISA VE UZUN VADELİ BORÇLARDA SINIRLI GERİLEME

Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 0,5 azalışla 166,6 milyar dolara, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 0,3 azalışla 351,9 milyar dolara indi. Bu görünüm, borç yapısında genel olarak yatay ancak aşağı yönlü bir eğilime işaret etti.

KAMU BORCU AZALIRKEN ÖZEL SEKTÖR YÜKSELDİ

Alt sektörler incelendiğinde ise farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Kamu sektörünün dış borcu yüzde 3,3 azalarak 192,2 milyar dolara gerilerken, özel sektör borcu yüzde 1,8 artışla 302,1 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dış yükümlülükleri ise yüzde 2,9 azalışla 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.