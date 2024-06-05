Türkiye’nin dondurma ihracatının yüzde 80’ini yerli üretim yapan Algida gerçekleştiriyor

Algida her yıl ortalama 19 milyon evde 60 milyon kişiyi dondurma ile buluşturuyor. Türkiye'nin 74 milyon dolarlık dondurma ihracatının yüzde 80'inden fazlasını tamamı yerli olan üretimiyle tek başına gerçekleştiren Algida elde ettiği döviz girdisi ile Türkiye dış ticaret açığı için de katkı sağlıyor. Ayrıca yerli tedarikçilerinin de yurt dışına ihracat yapmalarına da destek oluyor. Ekonomiye katkının yanında eğitim, kültür, turizm, spor, çevre ve dezavantajlı gruplar için de hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları ile sayısız çalışmanın destekçisi oluyor.

Trakya'nın en büyük yatırımlarından biri olan ve 200 milyon litrelik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 Algida fabrikasından birisi konumundaki Algida Çorlu fabrikasının kapıları 34 yıl önce "Türkiye için mutluluk üretmek" amacıyla açıldı. 2013'te Algida Konya fabrikasının da üretime başlamasıyla bu mutluluğu çoğalttı. Edirne'den Ardahan'a ve 7'den 70'e tüm Türkiye'nin dondurması olmayı başaran lezzetleriyle arkasında büyük bir ailenin emeği var.





DONDURMA İHRACATININ YÜZDE 80'NİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Algida Türkiye demek Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan 2000'e yakın personelle beraber sütüyle, fındığıyla, fıstığıyla, meyveleriyle ürünlerimize lezzet katan çiftçilerimizden dolap, şemsiye, ambalaj gibi pek çok malzemeyi üreten 200'e yakın tedarikçisi, 125 binden fazla perakendeci iş ortağı, Türkiye çapına yayılan 128 yerli distribütör şirket ortağı demek.

Bu büyük ailenin emekleri sayesinde her yıl ortalama 19 milyon evde 60 milyon kişi dondurma ile buluşuyor. Türkiye'nin 74 milyon dolarlık dondurma ihracatının yüzde 80'inden fazlasını gerçekleştiren Algida elde ettiği döviz girdisi ile Türkiye dış ticaret açığı için de katkı sağlıyor. Ayrıca şirket yerli tedarikçilerin yurt dışına ihracat yapmalarına da destek oluyor.

KATKILAR EKONOMİYLE SINIRLI DEĞİL

Algida, kalbi Türkiye için atan bir marka olarak 34 yıldır ekonomiye katkının yanında eğitim, kültür, turizm, spor, çevre ve dezavantajlı gruplar için de hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları ile sayısız çalışmanın destekçisi oluyor.

Algida Türkiye'nin mensubu olduğu Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., 100 yılı aşkın süredir Türkiye'de kesintisiz bir şekilde faaliyet gösteriyor.

İsmindeki "Türk" ifadesini Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla almış olan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tamamına yakını Türk çalışanlarıyla Çorlu ve Konya'daki bulunan 4 fabrikasında ürettiği ve ihraç ettiği ürünler aracılığıyla halkın gıda, kişisel bakım, ev bakım, çamaşır ve hijyen alanındaki ihtiyaçlarına dünya kalite standartlarındaki ürünleri ile yanıt veriyor. Aynı zamanda ülke sanayisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'nin 2017 yılında faaliyete geçen Konya fabrikası, Konya'daki en büyük yatırım olmakla birlikte Türkiye'de Tüketici Ürünleri sektöründe tek seferde yapılmış en büyük yabancı doğrudan sermaye yatırımı olmuştur. Unilever küresel ölçekte ise; 200'e yakın ülkede, 400'den fazla markayla her gün 3,4 milyar insana hizmet veren, Londra borsasına kayıtlı, Hollanda-İngiltere menşeli, yüzde 100 halka açık, yüzbinlerce insanın hisselerine sahip olduğu şeffaf bir şirket.