Türkiye’nin en büyüğü olacak! Recep Tayip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sona doğru

ŞEHRİN VİZYON PROJESİ

Başkan Büyükkılıç, şehre değer katacak vizyon projelerden birisi olan ve 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin bahar aylarıyla birlikte daha yeşil bir görünüm kazanmaya başladığını ifade ederek, ağaç dikme ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 6 kuyu binası, 96 engelli, 28 otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yolları, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzları da yer alacağına vurgu yapan Büyükkılıç, ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfinin yer alacağını söyledi.