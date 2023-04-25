Türkiye’nin en büyüğü olacak! Recep Tayip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sona doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirildiğini, bu doğrultuda çalışmaları sürdürülen projenin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını duyurdu.
Başkan Büyükkılıç, yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yeme-içme mekânlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle fonksiyonları saymakla bitirilemeyecek vizyon bir projeyi Kayseri'ye kazandıracaklarını belirtti.
ŞEHRİN VİZYON PROJESİ
Başkan Büyükkılıç, şehre değer katacak vizyon projelerden birisi olan ve 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin bahar aylarıyla birlikte daha yeşil bir görünüm kazanmaya başladığını ifade ederek, ağaç dikme ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 6 kuyu binası, 96 engelli, 28 otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yolları, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzları da yer alacağına vurgu yapan Büyükkılıç, ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfinin yer alacağını söyledi.
Milet Bahçesinde özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahalarının yanı sıra güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti bulunacağını belirten Büyükkılıç; "Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan ve 7'den 70'e tüm kesimlere hitap edecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Türkiye'nin en yeşil millet bahçesi vatandaşa hizmet için gün sayıyor. Şehrimize, İç Anadolu bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.