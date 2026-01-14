Türkiye’nin en büyük buğday tedarikçisi Rusya oldu

Kasım 2025'te Rusya'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen buğday ihracatı 189,4 milyon dolara ulaşarak, yaz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Aylık bazda ihracat yüzde 17 artarken, yıllık artış dikkat çekici bir şekilde yaklaşık 25 kat oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam sadece 7,6 milyon dolardı.

Sonbahar sonu itibarıyla Rusya, Türkiye'nin toplam tahıl ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladı. Bu sevkiyatların büyük çoğunluğunu buğday oluştururken, kalan kısmı arpa, mısır ve karabuğday gibi ürünlerden oluştu.

2025'in ilk 11 ayında Türkiye, tarım ve gıda ürünlerinde toplam 20,5 milyar dolarlık ithalat yaptı. Bu dönemde tahıl ve hammaddelere yönelik ithalat da artış gösterdi.

Tarım ürünleri ithalatındaki yükseliş, özellikle buğday gibi temel ürünlerde dışa bağımlılık konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Rusya'dan sağlanan buğday tedariki, Türkiye'nin iç talebini karşılamada önemli bir rol üstlenirken, bu oran ülkenin stratejik gıda güvenliği ve stok politikaları açısından da kritik önemde değerlendiriliyor.