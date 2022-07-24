Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birisi olacak: Yüzde 70’i tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) destekleriyle yapımı hummalı bir şekilde süren ve 6 adet kuyu binası, 96 adet engelli, 26 adet büfe, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yollar, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor kompleksi içerisinde 2 adet futbol sahası, çok amaçlı spor sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet plaj voleybolu ve süs havuzları da yer alacak. Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti bulunacak.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Mimar Sinan'ın anısına Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi ve 5 bin 500 metrekarelik devasa kütüphane ile Mutfak Sanatları Merkezi de yapılacak.