Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul’un yeşil koridoru olacak

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, şehirlerde kişi başına düşen yeşil alanın 10-15 metrekare, gelişmiş ülkelerde ise 20 metrekare olması gerekiyor. Türkiye'nin de bu seviyeye ulaşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçeleri projesini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 2018'de çalışmalara start verdi. Hedef ülkemize toplamda 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye kadar yükseltmek... 2028'e kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarı 200 milyon metrekareye ulaştırmak ... Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesi var. Şu an itibarıyla 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana, yani hedefin yüzde 91'ine ulaşıldı.