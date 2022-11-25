Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak olan Eğiste Hadimi Viyadüğü yarın trafiğe açılıyor.
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK VE EN UZUN DENGELİ KONSOL KÖPRÜSÜ
Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.
Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'ne ait görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.
Türkiye'nin en büyük viyadüğü yarın açılıyor! İki coğrafi bölgeyi birbirine bağlayacak | Video
GİDİŞ-GELİŞ GÜZERGAHINDA 4 ŞERİTTE TRAFİĞE HİZMET VERECEK
Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek.
Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak.
KONYA-HADİM-TAŞKENT-ALANYA GÜZERGAHINDA ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK
Viyadüğün trafiğe açılmasıyla Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zamandan tasarruf sağlarken, seyahat konforu ve sürüş emniyetiyle yol standardı yükseltilecek, akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak.
ULAŞIMI 20 DAKİKAYA İNDİRECEK
Viyadük Konya-Karaman ayrımı Belören Hadim Devlet Yolu üzerine yapıldı.
Eğiste Hadimi Viyadüğü üzerindeki 63,6 kilometrelik bölünmüş yolu tamamlandı. Viyadük, 1400 metre uzunluğunda ve ayak yüksekliği 166 metredir. Eski güzergaha göre yolu 4,4 kilometre kısaltacaktır ve 20 dakika zaman tasarrufu sağlayacak.
Son rötuşları yapılan yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla viyadüğümüzü trafiğe açmış olacağız" diye konuştu.