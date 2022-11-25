Türkiye’nin en büyük viyadüğü yarın açılıyor: İki coğrafi bölgeyi birbirine bağlayacak!

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK VE EN UZUN DENGELİ KONSOL KÖPRÜSÜ

Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'ne ait görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

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