Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ödüllerini aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde, şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Listede 29 farklı ilden ve 32 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100'deki şirketlerin, Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdüğü görüldü.

Ankara'da düzenlenen ödül törenine katılan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, TOBB Türkiye 100'e giren üyelerinin başarı sevincini birlikte paylaştı.

İlk 100'e girme başarısı gösteren Berdan Cıvata Yüzey Kaplama adına Dilay Şemsi, Teknik Masura adına Ali Kıraç ve Emniyet Ticaret adına Yakup Doğan ödüllerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aldı.

Başkan Koçak, firma yöneticilerini kutlayarak, ''Gurur duyduk. Başarınızın devamlılığı diliyor, bize de bu mutluluğu yaşattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.'' dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 498 olduğuna dikkat çekerek, "Bu şirketler Türkiye'deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019 yılında her bir şirket ortalama, 65 milyon TL'lik satış yaptı. Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 148 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76'sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100'e girmeye hak kazanan şirketlerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Hızlı büyüyenler, hem genç, hem yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar" dedi.