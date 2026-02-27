Türkiye’nın enerji vizyonuna güven

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, işlemin başlangıç hedefinin 7.3 katı talep gördüğünü ve toplamda 5.5 milyar dolarlık yatırımcı talebine ulaşıldığını bildirdi. İhracın, Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük şirket kaynaklı sukuk işlemi olduğunu vurgulayan Bayraktar, aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç tutarının, yoğun yatırımcı ilgisi üzerine 1 milyar dolara çıkarıldığını ifade eden Bayraktar, işlemin yüzde 6.30 fiyatlama ile sonuçlandığını açıkladı. Bu gelişmenin TPAO'nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

165 YATIRIMCIDAN TALEP GELDİ

İhraca 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katıldığını belirten Bayraktar, talep derinliğinin Türkiye'nin enerji vizyonuna duyulan güvenin göstergesi olduğunu kaydetti. Bayraktar, özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerine yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik adımlarının küresel ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bayraktar, büyük projelere alternatif finansman kaynakları oluşturmayı sürdüreceklerini belirtti.