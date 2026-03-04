Türkiye’nin güçlü kadınları Turkuvaz’da buluşuyor

İş dünyasından spora, sanattan siyasete kadar farklı alanlarda başarılarıyla öne çıkan kadın liderler bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde bir araya geliyor. Kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel hayattaki dönüştürücü gücü çok boyutlu şekilde ele alınacağı zirvede, kadınların iş dünyasındaki liderlik yolculuğu, spordaki azmi, sanattaki üretkenliği ve siyasetteki temsil gücü masaya yatırılacak. Merve Türkay'ın moderasyonunda gerçekleştirilecek, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in değerlendirmeleriyle başlayacak zirvenin kapanış konuşmasını ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gerçekleştirecek.

DENEYİMLERİNİ ANLATACAKLAR

Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı Esra Oksay iş dünyasında kadın gücünü, Ralli Pilotu Nazan Zorlu sporda kadınların yükselişini, oyuncu Sermin Hürmeriç ve Milli Sporcu Selin Hürmeriç ise sanat ve spor ekseninde kadın dayanışmasını ele alacak. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz iş dünyasındaki küresel liderlik deneyimlerini aktarırken, oyuncu Deniz Uğur sanat alanındaki üretim gücüne dikkat çekecek. Oyuncu Mahassine Merabet de sanatta kadın gücünü anlatacak. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı siyasette kadın temsilini değerlendirecek. Program, canlı müzik performansı ve iftar yemeği ile sona erecek.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Halkbank, Takas İstanbul, Türk Altın, Türk Telekom, Vakıfbank ana sponsorluğunda, Türk Hava Yolları co-sponsorluğunda ve Rams destek sponsorluğunda gerçekleşecek olan zirve, kadınların Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasındaki rolünü vurgularken, ilham veren hikâyeler ve güçlü mesajları kamuoyuna sunacak.