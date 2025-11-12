Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:14 Son Güncelleme: 12.11.2025 10:16

Türkiye'nin ihracatı Eylül'de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı Dış Ticaret Endeksi verilerini açıkladı. İhracat, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 arttı, yakıtlarda yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.

İMALAT SANAYİDE İHRACAT AZALDI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 arttı.
İthalat miktar endeksi yüzde 6,9 arttı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.

