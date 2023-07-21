Türkiye’nin ilk seramik fabrikası Kaleseramik halka açılıyor

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından Kale Grubu iştiraki olan Kaleseramik'in hikayesini, halk arz sürecini ve sonrasında yapılacak yatırımları Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş ile konuştuk…

Kaleseramik'in kuruluş ve gelişim hikayesi ile başlayalım? Kaleseramik, bugüne gelişinde nasıl bir gelişim sürece yaşadı?

Kaleseramik'in üretim yolculuğu 66 yıl öncesine dayanıyor. Kale Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum İbrahim Bodur'un 1957 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde attığı temel ile Türkiye ilk seramik karo fabrikası olarak üretim yolculuğuna başladı. Çanakkale Seramik Fabrikaları adıyla başladığı yolculukta 1972'de kurulan Türkiye'nin ilk yer karosu üreticisi Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ile 2000 yılında tek çatı altında birleşti. O günden bu yana da Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ismi ile yoluna devam ediyor.





Kaleseramik olarak, şu anda Çanakkale Çan ve Semedeli'nin yanı sıra Yozgat Yerköy ve Balıkesir Bandırma olmak üzere dört farklı lokasyonda bulunan tesislerimizde; 4500'den fazla farklı ürün çeşitliliğine sahibiz. Ürünlerimiz de yurt içinde 533 muhtelif satış noktasının yanı sıra yurt dışında 86 ülkede 164 satış noktası ile tüketicilere ulaştırıyoruz.

Kaleseramik'in şu andaki üretim kapasitesi ve pazarı payı nedir?

Şu anda 474 bin m2'si kapalı yaklaşık 800 bin m2'lik alana sahip bu üretim tesislerimizde de 50 farklı ebatta 1.900 çeşit yer karosu ve 60 farklı ebatta 2.200 çeşit duvar karosu üretmenin yanında, aynı zamanda her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Çan'daki fabrikamız; yıllık 50 milyon m2'lik üretim kapasitesi ile en büyük üretim tesisimiz konumunda bulunuyor.

2021 Ceramic World Review Raporuna göre, 56 milyon m2 üretim kapasitesi ile Türkiye'nin 1., Avrupa'nın 5., dünyanın 18. en büyük seramik kaplama malzemesi üreticisiyiz. Yine bağımsız araştırma şirket GFK'nın 2023 ilk çeyrek verilerine göre ise, Türkiye'deki karo pazarında %22,6'lık Pazar payı ile lider durumda bulunuyoruz. Ayrıca SERKAP Türkiye ihracatı verilerine göre de SSG ürün gruplarında 2022'de Türkiye ihracatının %8,6'sını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şirketimizde 996'sı kadın, toplamda 3.512 kişi çalışıyor.

Kaleseramik'in bünyesinde hangi markalar bulunuyor?

Kaleseramik'in bünyesinde özel tasarımlarla trendleri belirleyen Çanakkale Seramik, Türkiye'de seramik ürün grubuna adını veren Kalebodur ve Kalebodur'un sektörde devrim niteliğindeki Kalesinterflexin yanı sıra tasarımı üstün teknolojiyle harmanlayan Kale Banyo, çok amaçlı koleksiyonların tasarlanmasına imkan sağlayan Edilcuoghi Edilgres, banyo ve yaşam alanlarına farklı ürün çözümler sunan T-One gibi güçlü markalar bulunuyor. Markalarımızın yanı sıra ayrıca kullanıcı sağlığı temelinde geliştirdiğimiz yeni ürün grubumuz Cura Tile, Türkiye'nin ilk banyo ve mekan tasarım sitesi Kale Core ve kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Atölye Kale ile sektörümüze yenilikleri taşımaya devam ediyoruz.





Atölye Kale hakkında bilgi verir misiniz, ne gibi çalışmalar yapıyor?

Kaleseramik'in kadın emeğini desteklemek, ekonomide öncü kadın girişimci sayısının artırmak hedefiyle Çan'daki fabrikasında hayata geçirdiği bir proje. Bizim sosyal faydaya dönük projelerimizin de başında gelen Atölye Kale, destek verildiğinde kadınların iş hayatında çok büyük başarılara imza atacağını ortaya koyan bir proje. Bugüne kadar çok başarılı çalışmalara imza attı. Bu başarılı çalışmalarının başında ise, kuşkusuz Türkiye'nin kültür-sanat hayatının simge yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi'nin kalbindeki 'Kırmızı Küre' geliyor. Seramiğin sanata dönüşümünün en can alıcı örneklerinden biri olan 'Kırmız Küre'nin her bir karosu Atölye Kale'de tek tek el emeğiyle üretildi.

Kaleseramik, yılı nasıl geçirdi? 2022 ve 2023 yılı finansal rakamlarından bahseder misiniz?

Kaleseramik, küresel pazarlarda yaşanan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen 2022 yılında finansal açıdan başarılı bir yıl geçirdi. 31 Mart 2022 ile 31 Mart 2023 arasındaki dönemi kapsayan son bir yıllık net dönem karımızı, bir önceki döneme göre %333 oranında artırarak, 1.474 milyon TL'ye çıkardık. Aynı dönemde FAVÖK'ümüz %104'lük artışla 810 milyon TL oldu. Bu dönemde net satışlarımız da %98'lik artışla 6.645 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlarımızın %30'u yurt dışı satışlarından geldi ve bu dönemdeki ihracatımızın toplamı 2.018 milyon TL oldu.

2023 yılında yapmayı planladığınız yatırımlarınız nelerdir?

Kaleseramik, yeni yatırımlarla kendini hem altyapı hem teknoloji olarak yenileyerek, büyüyen, gelişen bir şirket. Önümüzdeki süreçte de bunu artırarak sürdürmeyi planlıyoruz. 2023 yılında, yurt içinde kapasite artışının yanı sıra modernizasyon, dijitalleşme, enerji tasarrufları, çevre ve iş güvenliği gibi konularda toplamda 1.282 milyon TL'lik yatırım yapmayı hedefliyoruz. Yurt içinde başladığımız ve 31 Mart itibariyle halen devam eden mevcut yatırımlarımızın toplamı da 600 milyon TL'yi buluyor.

Şu anda devam eden önemli yatırımlarımızdan biri de 2022 yılında temelini attığımız Slab – Sinterflex Üretim Hattımızdır. Halihazırda %42'si tamamlanmış olan yeni hattımızı önümüzdeki günlerde devreye almayı planlıyoruz. Bu yeni üretim hattımız; yılda yaklaşık 1,5 milyon m2 kapasite ile çalışacak. Bu hatta; 160x320 x 6-10-20 mm ve alt ebat olarak 80x80 x 10 ve 80x160 x 10 mm ebatlarında üretim yapacağız. Üretimimizin %70'i ihracat pazarlarına yönelik olacak. Özkaynak, akreditif ve banka kredileriyle yapmayı planladığımız bu yatırımımızın toplam bedelinin 718,9 milyon TL olmasını öngörüyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik yatırım planlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Kaleseramik olarak, sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedefimiz için yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırımlar planlıyoruz. Şirketimizin özellikle yurt içinde pazar liderliğini koruması ve yurt dışında global pazar payını arttırma stratejimiz kapsamında, kapasite artışına dönük yatırım planlarımız bulunuyor.

Bu kapsamda mevcut 56 milyon m2 olan seramik kaplama malzemeleri kapasitemizi 5 yıllık planı sonunda 62,2 m2'ye, yine 1.14 milyon adet olan vitrifiye kapasitemizi de 1,21 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışında ise, büyüme ve gelişim stratejimiz kapsamında; yerelleşme opsiyonu da dahil olmak üzere yeni yatırım ve faaliyet planları devreye alıyoruz.

Kaleseramik olarak, sürdürülebilirlik alanında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Kaleseramik olarak, sürdürülebilir bir geleceğin inşası için tasarımdan üretime tüm süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızda ise, Kale Grubu'nun daha yeşil bir dünya hedefiyle başlattığı "İyi Bak Dünyana" hareketi, önemli bir yol gösterici ve rehber görevi görüyor. Ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendimize hedef alıp, bunlara dönük adımlar atıyoruz.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın da son olarak, Türkiye'nin ilk Hidrojen Vadisi Projesi, HYSouthMarmara- Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi'nin paydaşı olduk. Endüstride fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yeşil hidrojenin kullanımının artırılmasını hedefleyen projede ulusal-uluslararası 16 ayrı firma ile birlikte yer çalışıyoruz. Proje kapsamında Çanakkale'deki fabrikamızda 4 yıl boyunca yeşil hidrojenle üretim yaparak, karbon emisyonumuzu dörtte bir oranında düşüreceğiz. Yine üretimin yanı sıra geri dönüşüm, atıkların önlenmesi, hammaddeden son ürüne malzeme ve süreç iyileştirmeleri gibi daha birçok projeyi yürütüyoruz. Yeni Slab-Sinterflex hattımızda da standart üretime göre birim ürün başına %42 daha az karbon emisyonu salımı ile üretim yapacağız.

Dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarınız hakkında da bilgi verir misiniz?

Kaleseramik olarak, 2017'de başladığımız Dijital Dönüşüm Yol Haritamızı 6 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. 15 milyon doları bulan ve 11 ana bölümden oluşan Dijital Dönüşüm Yol Haritamızda; temel ERP süreçlerinin yenilenmesinden ileri endüstri 4.00 uygulamalarına kadar birçok farklı aşama bulunuyor. Bu çalışmalarımız kapsamında, sektörde ilk kez AR (Augmented Reality - Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi ile ürünleri canlı deneyimleme fırsatı sunan, Türkiye'nin ilk banyo ve mekan tasarım uygulaması Kale Core'u hayata geçirdik.

Bunun yanında yine Ar-Ge bizim önemli bir alan. Yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırımla 1.500 m2'lik kapalı alanda kurulu Kaleseramik AR-GE Merkezi'ni 2012'de açtık. Toplam 17,3 milyon TL değerinde ekipman alt yapısına sahip olan bu merkez; 2022'de 34 adet Ar-Ge projesini tamamladı. Ayrıca bugüne kadar 3'ü uluslararası 9'u ulusal toplam 12 patentin yanı sıra 21'i yurt dışı, 184'ü de yurt içi olmak üzere toplam 205 adet marka tescili yaptı. Yine bu alandaki yatırımlarımız ile 2021'de Turkishtime Dergisi'nin Ar-Ge harcamalarına göre belirlediği 'Ar-Ge 250' listesinde ise, 165. sırada yer aldık.

Kaleseramik'i halka açıyorsunuz. Halka arz programınız ve buradan elde edilecek finansmanın kullanımına dair bilgi verir misiniz?

Türkiye'nin ilk seramik fabrikasını kuran ve seramiğin Kalesi olmaya 66 yılını veren bir şirketiz. Şimdi halka arz programı ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Halka arz başvurumuz 14 Temmuz'da Sermaye Piyasası Kurulu-SPK tarafından onaylandı. Bu onayla ile şirketimizin %21,25'lik kısmını yatırımcılara açıyoruz. Bu kapsamda şirketi, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut çıkarılmış sermayemizi 405.388.195 TL'den 109.390.465 TL'lik artışla 514.778.660 TL'ye çıkarıyoruz. Artırılmış miktar olan 109.390.465 TL nominal değerli paylar ise, sabit fiyat yöntemi ile halka arz ediyoruz.

Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz halk arz programımız kapsamında; 25 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden dün ve bugün talep toplamaya başladık.

Buradan elde edeceğimiz finansmandan en büyük payı yatırımlarımıza ayıracağız. Halk arzdan elde edilecek gelirin %50'sinin Slab-Sinterflex, %20'si kredi kapama, %15'inin sürdürülebilirlik, %6'sının yurt dışı, %5'inin banyo ve %4'ünün de Frit yatırımlarında kullanacağız.