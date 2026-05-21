Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku mart ayı itibarıyla 166,6 milyar dolara geriledi.

Böylece kısa vadeli dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 azalış gösterdi.

KALAN VADEYE GÖRE BORÇ 237 MİLYAR DOLAR

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 237 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu veri, önümüzdeki 12 ay içinde çevrilmesi gereken toplam dış yükümlülüğün büyüklüğünü ortaya koyuyor.

BANKALARIN KISA VADELİ BORCU GERİLEDİ

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 azalarak 71,3 milyar dolara düştü.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli krediler yüzde 3,5 azalışla 8,3 milyar dolar seviyesine gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye'deki mevduatı yüzde 8,3 düşüşle 17,4 milyar dolar oldu.

Buna karşılık;

Yurt dışı yerleşiklere ait döviz tevdiat hesapları yüzde 2,5 artarak 21,8 milyar dolara,

TL cinsinden mevduatlar ise yüzde 0,9 yükselerek 23,9 milyar dolara çıktı.

REEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ BORCU ARTTI

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 1,7 artışla 69,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,8 artarak 63,6 milyar dolara çıkarken, nakit kredi yükümlülükleri 5,8 milyar dolarda sabit kaldı.

BORCUN BÜYÜK KISMI DOLAR VE EURO CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında kısa vadeli dış borcun;

yüzde 35,8'inin ABD doları,

yüzde 27,8'inin euro,

yüzde 24'ünün Türk lirası,

yüzde 12,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

MEVDUAT AZALIRKEN KREDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜKSELDİ

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki bankalarda tuttuğu mevduat stoku 63 milyar dolara geriledi.

Buna karşın bankalar ve diğer sektörlerin kredi ile tahvil yükümlülükleri 73,2 milyar dolara yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör