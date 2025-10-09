Türkiye’nin komşu ülkelere ihracatı 20 milyar doları aştı!

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye, ocak-eylül döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 20 milyar 292 milyon 909 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 19 milyar 606 milyon 929 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 7,4 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3,4 milyar dolarla Bulgaristan, 2,7 milyar dolarla Yunanistan ve 1,8 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı yüzde 51 ile Suriye'ye, yüzde 9,2 ile Yunanistan'a ve yüzde 6,2 ile Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

KOMŞULARA EN FAZLA KİMYEVİ ÜRÜN SATILDI

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 191 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu sektörü 2 milyar 307 milyon 335 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 570 milyon 736 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 29 milyon 839 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri", 39 milyon 31 bin dolarla "fındık ve mamulleri", 51 milyon 21 bin dolarla "kuru meyve ve mamulleri" oldu.

Öte yandan, hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.