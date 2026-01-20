Türkiye’nin net UYP’si kasım ayında eksi 313,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla -313,9 milyar ABD doları oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla -313,9 milyar ABD doları olmuştur.

Kasım ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 399,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %1,6 oranında azalışla 713,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar 357 milyon ABD doları azalarak 183,2 milyar ABD doları olmuştur.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %0,9 oranında artarak 74,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise %0,1 oranında azalarak 137,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları %0,4 oranında artarak 41,0 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri %10,6 oranında artarak 17,2 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2025 yılı Ekim ayına göre %5,6 oranında azalışla 197,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi %0,3 oranında artarak 131,3 milyar ABD doları olurken, diğer yatırımlar kalemi önemli bir değişiklik göstermeyerek 384,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir"