Türkiye’nin öncülüğünde yeni ekonomik hamle! D-8’de İstanbul merkezli yeni yapı kuruluyor

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, üye ülkeler arasındaki ekonomik koordinasyonu artırmak amacıyla "Ticaret ve Sanayi Odaları Daimi Sekretaryası" kurulmasının planlandığını açıkladı. Yeni yapının İstanbul'da konumlandırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE VE D-8'İN ÇOK ÖZEL BİR İLİŞKİSİ VAR

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Sohail Mahmood, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

D-8'in, Türkiye'nin 54. Hükümeti'nin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın vizyonu doğrultusunda İstanbul'da 1997 yılında kurulduğunu anımsatan Mahmood, "Türkiye ve D-8'in çok özel bir ilişkisi var. D-8 sekretaryası onlarca yıldır İstanbul'da bulunuyor." dedi.

Örgütün kuruluş dönemine atıfta bulunan Mahmood, Türkiye'nin önderliğinde İran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Mısır'ın "Müslüman dünyasının karşılaştığı sorunları ele almak ve ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarını bulmak" için bir araya geldiğini belirtti.

HEDEF TİCARET VE SANAYİDE YENİ YAPILANMA

Mahmood, D-8 bünyesindeki ülkeler arasında ekonomik koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Ticaret ve Sanayi Odaları Daimi Sekretaryası"nın da kurulmasının planlandığını söyledi.

Yeni sekreterliğin İstanbul'da kurulmasını hedeflediklerini kaydeden Mahmood, "Bu (yeni sekreterlik), sadece D-8'in kurumsal yapısına çok güçlü bir temel sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda D-8 içinde yaptığımız özel sektör çabalarına da özel bir rol ve yön verecek." dedi.

D-8'DE YENİ KURUMSAL YAPI PLANLAMASI

Dünyanın çatışmaların "yaygın yaşandığı oldukça zor bir dönemden" geçtiğini kaydeden Mahmood, küresel bazda halihazırda 50'den fazla aktif silahlı çatışmanın devam ettiğine dikkati çekti.

Mahmood, bu çatışmaların hem insani hem de ekonomik bedeller ortaya çıkardığını, bölgesel istikrarsızlıklar doğurduğunu kaydetti.

ABD ve İran arasında ateşkes müzakerelerine İslamabad'ın ev sahipliği yaptığını anımsatan Mahmood, "Bunlar çok acil bir şekilde ele alınması gereken konular. Çatışmalar yaygınlaşırken, barışçıl çözüm çabalarının da devam etmesinden çok memnunuz." ifadesini kullandı.

ODAK NOKTA "ADF"

ADF'yi "önemli bir küresel diplomatik platform" ve Antalya'yı da "küresel bir marka" olarak nitelendiren Mahmood, etkinliğin birçok ülkeden üst düzey hükümet temsilcisinin "odak noktası" haline geldiğini belirtti.

Mahmood, "Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen liderler tek bir çatı altında buluşup etkileşimde bulunabiliyor, ikili, bölgesel ve uluslararası gündemlerini de ilerletebiliyorlar." dedi.