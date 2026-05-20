Türkiye’nin petrol ithalatı martta arttı

Böylece toplam ithalat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 artarak 4 milyon 123 bin 407 ton olarak kayıtlara geçti.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 46 bin 981 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 704 bin 555,47 tonla Irak ve 345 bin 168,91 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,09 artarak 480 bin 187 ton oldu. Petrol ürünleri satışları yüzde 7,90 artarak 2 milyon 877 bin 758 ton, motorin satışları ise yüzde 8,13 artarak 2 milyon 260 bin 390 ton olarak gerçekleşti.