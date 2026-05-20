Türkiye’nin petrol ithalatı martta arttı

Verilere göre toplam ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 yükselerek 4 milyon 123 bin 407 ton oldu. Toplam ithalat içinde en büyük payı oluşturan ham petrol ithalatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,81 artarak 2 milyon 799 bin 824 ton seviyesine çıktı.

MOTORİN İTHALATI GERİLEDİ

Aynı dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 6,26 düşüş göstererek 987 bin 708 ton olarak kaydedildi. Geri kalan ithalat kalemlerini ise benzin, fuel-oil türleri ile havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu.

EN FAZLA PETROL RUSYA'DAN GELDİ

Mart ayında Türkiye'nin en fazla ham petrol ve petrol ürünü ithalatı 2 milyon 46 bin 981 ton ile Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 704 bin 555,47 ton ile Irak ve 345 bin 168,91 ton ile Kazakistan takip etti.

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI YÜKSELDİ

Yurt içinde benzin satışları yüzde 8,09 artarak 480 bin 187 ton olurken, toplam petrol ürünleri satışları yüzde 7,90 artışla 2 milyon 877 bin 758 ton seviyesine çıktı. Motorin satışları da yüzde 8,13 yükselerek 2 milyon 260 bin 390 ton olarak gerçekleşti.

İHRACATTA SINIRLI ARTIŞ

Petrol piyasasında toplam ihracat martta yüzde 0,92 artışla 1 milyon 339 bin 667 ton oldu. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 41,14 artarken, motorin ihracatı yüzde 68,36 geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 21,02 azalırken, benzin türleri ihracatı yüzde 53,26 arttı.

RAFİNERİ ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 16,47 artarak 3 milyon 593 bin 804 ton olarak gerçekleşti. Havacılık yakıtı üretimi yüzde 26,09 artışla 679 bin 578 ton, benzin üretimi yüzde 20,31 artışla 528 bin 121 ton, motorin üretimi ise yüzde 4,30 artışla 1 milyon 467 bin 986 ton oldu.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör