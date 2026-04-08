Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin risk primi 258 seviyesine geriledi
Giriş Tarihi: 8.04.2026 10:13 Son Güncelleme: 8.04.2026 10:21

ABD ve İran arasında yapılacak ateşkes anlaşmasına yönelik haber akışı küresel piyasalarda ılımlı rüzgarlar estirirken Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 16 baz puan düşerek 258 seviyesine geriledi.

Ataşkes haberi piyasalara derin bir nefes aldırırken Türkiye'ye yansımaları da olumlu oldu. Borsa güne yükselişle başladı, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 16 baz puan düşerek 258 seviyesine geriledi.

Bölgeye ilişkin endişelerin azalmasıyla 284 puan olan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 16 baz puan düşüşle 268 puana kadar geriledi.

Risk primindeki düşüş sonrasında Borsa İstanbul'da ise sert yükseliş yaşandı.

Dün satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu piyasalarda, endeks günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 12.921 puandan tamamlamıştı.

Açılış seansında BIST 100 endeksi, yüzde 3,34 oranında bir artış kaydederek 13.353 puana yükseldi.

