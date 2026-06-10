Türkiye’nin su hafızası kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası Programı"nda yaptığı konuşmada "Temiz su kaynaklarına erişim, bir beka meselesidir" dedi. Program kapsamında ilk kez tanıtımı yapılan Türkiye Su Atlası'nın stratejik bir köprü görevi gördüğünü belirten Yumaklı, "Bu atlas, yalnızca bir yayın ya da teknik çalışma değildir. Bu eser, ülkemizin su hafızasını kayıt altına alan; geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran stratejik bir çalışmadır. Türkiye'nin 25 havzasında yer alan yerüstü su kaynaklarını görsel, kültürel, tarihi ve teknik boyutlarıyla ele alan atlasımız; su kaynaklarımızın yalnızca miktarını değil, taşıdığı medeniyet birikimini de ortaya koymaktadır" dedi. Yumaklı, Atlas'ın yaklaşık 25 bin kilometrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar, coğrafi tabanlı haritalar, İHA görüntüleri ve kapsamlı analizlerle desteklendiğini söyledi.

YÜZDE 80 TASARRUF

Şehirlerdeki su tüketimini azaltmak amacıyla hayata geçirilen "Kurakçıl Peyzaj" uygulamalarına da değinen Yumaklı, bu yöntemin geleneksel peyzaj anlayışının yerini alması gerektiğini ifade etti. Kurakçıl peyzajın bitkisiz bir düzenleme olmadığının altını çizen Yumaklı, "Kurakçıl peyzaj kuraklığa dayanıklı bitki türlerini merkeze alan, suyun verimli kullanımını esas alan ve ekosistem dengesini gözeten çağdaş bir planlama anlayışıdır. Bu dönüşüm sayesinde, yüzde 80'e varan su tasarrufu sağlanırken, bakım ve enerji maliyetlerinde de önemli ölçüde azalma mümkün. Bir örnek vermek gerekirse 1 metrekarelik çim alanı yaklaşık 20 gün sulamak için kullanılan su, bir kayısı ağacının bir yıllık su ihtiyacına denk gelmektedir" dedi. Kurakçıl peyzajın bitkisiz peyzaj demek olmadığının altını çizen Yumaklı, "Tam tersine doğayla uyumlu, yaşayan, nefes alan, yerel türleri öne çıkaran ve suyu verimli kullanan alanlar oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır" diye anlattı.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YASAL ALTYAPI OLUŞTURULDU

Kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde adımlar atıldığını ve konunun Ulusal Su Kurulu gündemine taşındığını belirten Yumaklı, bu kapsamda yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile güçlü bir yasal altyapı oluşturulduğunu hatırlattı. "Hedefimiz karbon tutulmasını artıran, kentsel ısı adası etkisini azaltan, yerel ve doğal türleri yaygınlaştıran, su döngüsünü destekleyen alanlar oluşturmaktır" diyen Yumaklı, program kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarda, Türkiye'nin 8 ekolojik bölgesine özgü, kuraklığa dayanıklı türlerin de birlikte değerlendirileceğini söyledi.