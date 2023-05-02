Türkiye’nin toplam enerji akışı, 19 bin 184 petajul oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı enerji hesapları istatistiklerini açıkladı. Enerji hesapları; TÜİK tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yayımlanan Enerji Denge Tabloları esas alınarak yapıldı.



İlk kez yayımlanan bülten ile fiziksel enerji arz ve kullanım istatistikleri sunuldu. Buna göre; 2021 yılında toplam enerji akışları 19 bin 184 petajul oldu. 2021 yılında taşkömürü, motorin, yakacak odun gibi enerji ürünleri, toplam fiziksel enerji kaynakları içerisinde yüzde 53,3 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,8 olurken; maden cevheri, güneş enerjisi veya jeotermal enerji gibi doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 9,9 olarak hesaplandı.



Ekonomik faaliyetler, 2021 yılında fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla yüzde 53 ile en büyük payı aldı. Nihai enerji tüketicisi olan hanehalklarının oranı yüzde 8,8 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 41,5 ile imalat sanayinin oldu.



ENERJİ ÜRÜNLERİNİN NİHAİ KULLANIMI



Enerji ürünlerinin nihai kullanımı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 5 bin 560 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında en büyük payı yüzde 34,7 ile imalat sanayi aldı. Sektörel olarak imalat sanayiyi yüzde 24,4 ile ticaret, hizmetler ve kamu sektörü takip ederken; hanehalklarının payı ise yüzde 30,4 oldu.



Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2021 yılında petrol ürünleri yüzde 39,3 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,8 ile doğal gaz, yüzde 21,5 ile elektrik yüzde 10 ile kömür ürünleri, yüzde 5,2 ile ısı ve yüzde 1,2 ile diğer ürünler takip etti. Hanehalklarının amaca göre nihai enerji tüketimine bakıldığında, en büyük payı yüzde 47,1 ile alan ısıtma ve soğutma aldı.