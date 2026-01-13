Türkiye’ye 12,4 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Ocak 2026'da yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri verilerinden derlediği "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, 2025 yılı kasım ayında Türkiye'ye 990 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Bu rakamla birlikte 2025'in ilk 11 ayında toplam UDY tutarı 12,4 milyar dolara ulaştı. Bu miktar, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 28'lik bir artış anlamına gelirken, 2003'ten bu yana Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı da 286 milyar doları aşmış oldu.

KASIMDA YATIRIMIN ÇOĞU BORÇLANMA ARAÇLARINDAN GELDİ

Kasım ayında gerçekleşen 990 milyon dolarlık UDY'nin; 342 milyon doları yatırım sermayesi, 514 milyon doları borçlanma araçları ve 218 milyon doları yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarından oluştu. Aynı dönemde 84 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi bu toplamdan düşülerek net giriş 990 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayı itibarıyla yatırım sermayesi girişleri 8,9 milyar dolar, borçlanma araçları 3 milyar dolar, gayrimenkul alımları ise 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 1,5 milyar dolarlık tasfiye etkisi düşüldüğünde toplam UDY 12,4 milyar dolar oldu.

YATIRIMDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER: TİCARET VE BİLGİ-İLETİŞİM

Kasım ayında 342 milyon dolarlık yatırım sermayesinin yüzde 15'i (51 milyon dolar) bilgi ve iletişim sektörüne, yüzde 15'i (50 milyon dolar) toptan ve perakende ticarete, yüzde 12'si ise gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatına yöneldi.

Ocak–Kasım döneminde en çok yatırım çeken sektörler sırasıyla 2,9 milyar dolarla toptan ve perakende ticaret, 1,3 milyar dolarla bilgi ve iletişim, 1,3 milyar dolarla gıda imalatı oldu.

KASIM AYININ LİDERİ HOLLANDA OLDU

2003–2024 yılları arasında Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 58'ini gerçekleştiren Avrupa Birliği ülkeleri, 2025'in kasım ayında bu oranı yüzde 75'e çıkardı. Ülke bazında ise 111 milyon dolarlık yatırımla Hollanda kasım ayında yüzde 32'lik payla ilk sırada yer aldı. Onu Almanya (%16), ABD (%10), Fransa (%7) ve İspanya (%6) izledi.

Yıl genelinde en çok yatırım yapan ülkeler sıralamasında ise Hollanda 2,8 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Kazakistan ve Lüksemburg 1,1'er milyar dolarla ikinci sırayı paylaştı.