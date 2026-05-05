Türkiye’ye 21.1 milyar dolarlık yatırım geliyor

Türkiye'de 2025 yılında 21.1 milyar dolar büyüklüğündeki 475 Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) projesi için yatırım kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin 'Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Projeleri Raporu'na göre, söz konusu projeler kapsamında 47 bin 251 kişilik yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

GÜÇLÜ ÇEŞİTLENME

Proje sayısı bakımından tarım-gıda, yazılım ve bilgi teknolojileri ile makine ve ekipman sektörleri başı çekiyor. Toplam yatırım tutarında ise iletişim, otomotiv, ulaştırma ve depolama, elektronik komponentler ve yenilenebilir enerji sektörleri öne çıkıyor. Yatırımcı ilgisinin giderek daha fazla yeşil ve teknoloji yoğun alanlara yöneldiği dikkati çekiyor.

Projelerin faaliyet alanı bazlı dağılımı incelendiğinde, yatırımların sanayi üretimi ve dijital altyapı etrafında yoğunlaştığı görülüyor. İmalat faaliyetlerinin 262 proje ve 8.44 milyar dolarlık yatırım tutarıyla liderliğini koruması, Türkiye'nin küresel bir üretim ve ihracat merkezi olma konumunu pekiştiriyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile internet altyapısına yönelik yatırımlar ise veri merkezi ve 5G teknolojisi projelerinin etkisiyle 6.74 milyar dolara ulaşarak güçlü bir büyüme sergiliyor. Kaynak ülke dağılımı, Türkiye'nin küresel ölçekte geniş bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa ülkeleri proje sayısındaki öncü rolünü korurken, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu Asya ülkelerinin katkısıyla yatırımcı çeşitliliğinin arttığı görülüyor.

BAŞROLDE AVRUPA VAR

Yatırım tutarı bakımından ABD, Çin ve Almanya öne çıkarken, Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi finans merkezlerinin artan rolü dikkati çekiyor. Körfez ülkelerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğünde özellikle veri merkezi yatırımlarına artan ilgisi ise Türkiye'nin dijital altyapı alanındaki konumunu daha da güçlendiriyor. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 yılı verileri Türkiye'nin yalnızca bir üretim üssü değil, aynı zamanda dijital altyapı ve yüksek teknoloji alanında bir yatırım platformu haline geldiğini gösteriyor.



TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu ve küresel değer zincirleriyle bütünleşmiş yapısıyla uluslararası yatırımcılar için önde gelen cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı. Dağlıoğlu, "Son dönemde yatırım ilgisi bu konumumuzu daha da pekiştiriyor. Ancak yatırımları çekmenin yanı sıra doğru şekilde ölçmek ve etkilerini analiz etmek de önemli" dedi.