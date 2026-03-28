Türkiye’ye 55 milyar dolar kazandıracak! Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu’yla ilgili son durumu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi tamamlandığında Türkiye ekonomisine 10 yıllık süreçte yaklaşık 55 milyar dolarlık katkı sağlanacağını ve yıllık ortalama 70 bin kişiye istihdam oluşturulacağını açıkladı.

"TÜRKİYE LOJİSTİĞİN MERKEZİNDE"

Trabzon'da düzenlenen AK Parti Doğu Karadeniz Bölge Strateji Toplantıları'nda konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumuna dikkat çekerek, 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşılabildiğini belirtti. Bu coğrafyada 1,5 milyar nüfus ve yaklaşık 55 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin küresel lojistikte kritik bir merkez konumunda olduğunu vurguladı.

FİNANSMAN TEMİNİ İLE HIZLA BAŞLAYACAK

Kalkınma Yolu Projesi hakkında bilgi veren Uraloğlu, Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin projede mutabakata vardığını söyledi. Projenin finansman modelinde anlaşma sağlandığını belirten Uraloğlu, finansmanın temin edilmesiyle birlikte sürecin hızla başlayacağını dile getirdi.

Irak'taki Faw Limanı'ndan başlayacak koridorun demir yolu, otoyol ve enerji hatlarını kapsayacağını belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Çin-Avrupa arasındaki taşımacılık süresinin önemli ölçüde kısalacağını ifade etti.

"SADECE ULAŞIM DEĞİL, ÜRETİM KORİDORU"

Projenin yalnızca bir ulaşım hattı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, bu tür koridorların lojistik merkezler ve üretim alanlarını tetiklediğini söyledi. Daha önce yapılan otoyol projeleri sonrası güzergâhlarda lojistik merkezlerin hızla arttığını hatırlattı.

ALTERNATİF KORİDORLAR GÜNDEMDE

Uraloğlu, Türkiye'nin farklı lojistik hatlarda da aktif rol aldığını belirterek; Orta Koridor, Zengezur Koridoru ve yeni planlanan Orta Doğu bağlantılı hatlar üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca Pakistan'dan başlayıp İran üzerinden Türkiye'ye uzanan demir yolu hattının da yeniden aktif hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

DEMİR YOLU AĞI BÜYÜYOR

Türkiye'nin son 24 yılda ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Uraloğlu, mevcut demir yolu ağının 14 bin kilometreye ulaştığını kaydetti. Yapımı süren hatların tamamlanmasıyla bu rakamın 2028'de 17 bin kilometrenin üzerine çıkacağını, 2053 hedefinin ise 28 bin 500 kilometre olduğunu ifade etti.

Karadeniz hattına da değinen Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum hattında çalışmaların sürdüğünü, Samsun'a kadar uzanacak demir yolu projelerinde ihalelerin aşamalı olarak yapılacağını söyledi.

7A SÜRECİ BAŞLADI

Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde 5G sürecinin başlayacağını belirterek, yeni teknolojinin üretimden ulaşıma kadar birçok alanda hız ve verimlilik sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan, Türksat 6A uydusunun ardından Türksat 7A sürecinin de başlatıldığını açıklayan Uraloğlu, Türkiye'nin yerli uydu üretiminde önemli bir aşamaya geldiğini sözlerine ekledi.