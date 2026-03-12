Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar belli oldu

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:30

Türkiye’ye gelen net doğrudan yatırımlar, 2026 itibarıyla son 20 yılın en düşük seviyesi olan 2,7 milyar dolara geriledi. 2007 yılında net doğrudan yatırımlar 26,3 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 aylık toplam net doğrudan yatırımlar, 2004'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış doğrudan yatırım girişi sadece 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Küresel kriz sonrası 2012'de yatırımlar 14,7 milyar dolara ulaşmış, 2024 yılında ise yıllık girişler 10,3 milyar dolar olmuştu. Son iki yılda ise yatırım girişlerinde sert bir düşüş yaşanarak 2,7 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin Ocak 2026 ödemeler dengesi verilerine göre Ocak ayında net doğrudan yatırımlar kaynaklı girişler yalnızca 22 milyon dolar oldu.

Ocak verileri, sınırlı olan yatırım girişlerinin büyük bölümünün gayrimenkul odaklı olduğunu gösteriyor. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yaptığı net gayrimenkul alımları 163 milyon dolara ulaşırken, toplam doğrudan yatırım girişlerinin düşük seviyelerde kalması, sanayi ve hizmetler gibi katma değerli sektörlere yabancı sermaye ilgisinin azaldığını ortaya koyuyor.

