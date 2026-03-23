Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı belli oldu

Şubat ayında yabancıların Türkiye'ye giriş yaptığı iller arasında İstanbul açık ara lider konumda bulunuyor. Toplam ziyaretçilerin yüzde 57,98'i İstanbul sınır kapılarından giriş yaptı. Bunu yüzde 10,38 ile Edirne, yüzde 8,57 ile Antalya, yüzde 4,43 ile Artvin ve yüzde 2,83 ile Van takip etti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE KÜÇÜK ARTIŞ

Yılın ilk iki ayında ise sınırlı bir yükseliş gözlendi. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 4 milyon 373 bin 337'ye ulaştı. Bu dönemde de İstanbul liderliği sürdürürken, diğer illerdeki yoğunluk sıralaması Şubat ayındaki gibi şekillendi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA İRAN VAR

Şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 205 bin 164 kişi ve yüzde 9,65 pay ile İran oldu. İran'ı 176 bin 835 kişi ve yüzde 8,32 pay ile Almanya, 171 bin 840 kişi ve yüzde 8,08 pay ile Rusya Federasyonu takip etti. Bulgaristan 158 bin 386 ziyaretçi ile yüzde 7,45 pay alırken, Gürcistan ise 93 bin 677 ziyaretçi ve yüzde 4,40 pay ile sıralamada yer aldı.

ÜLKE BAZINDA DEĞİŞİMLER

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında bazı ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında düşüş görüldü. İran'dan gelen turist sayısı 223 bin 222'den 205 bin 164'e gerilerken, Almanya'dan gelenlerde de sınırlı bir azalma kaydedildi. Buna karşılık Rusya ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerde artış yaşandı.

GENEL GÖRÜNÜM

Genel toplamda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, Şubat 2026'da 2 milyon 126 bin 698 olurken, 2025'in aynı ayında bu rakam 2 milyon 171 bin 942, 2024'te ise 2 milyon 294 bin 579 olarak kaydedilmişti. Verilerin geçici nitelikte olduğu ve kesinleşmiş resmi rakamların daha sonra açıklanacağı belirtildi.