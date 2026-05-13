Türkiye’ye ilk çeyrekte 2,6 milyar dolarlık UDY girişi oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Mayıs 2026 tarihli Ödemeler Dengesi verilerine dayanarak hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni yayımladı.

Bültene göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye toplam 2,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Mart ayında ise tek başına 1,0 milyar dolarlık yatırım girişi kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir düşüşe işaret etti. 2003 yılından bu yana Türkiye'ye gelen toplam UDY tutarı ise 290 milyar doların üzerine çıktı.

YATIRIM BİLEŞENLERİ VE NET GİRİŞ

İlk çeyrekteki toplam yatırımın 1,5 milyar doları yatırım sermayesi, 1,4 milyar doları borçlanma araçları ve 636 milyon doları yabancı yatırımcıların gayrimenkul alımlarından oluştu. Buna karşılık 907 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi, net doğrudan yatırım girişinin 2,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinde etkili oldu.

SEKTÖREL DAĞILIM

Yatırım sermayesi girişlerinde bilgi ve iletişim sektörü 376 milyon dolar ve yüzde 26 pay ile ilk sırada yer aldı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 16'lık payla, toptan ve perakende ticaret ise yüzde 14'lük payla öne çıkan diğer sektörler oldu.

ÜLKELERE GÖRE YATIRIM AKIŞI

Kaynak ülke dağılımında Avrupa Birliği ülkeleri, tarihsel olarak yüzde 59 olan payını 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 49 seviyesinde gerçekleştirdi. Ülke bazında ise Almanya yüzde 23 ile ilk sırada yer alırken, ABD yüzde 20, Hollanda yüzde 14, Birleşik Krallık yüzde 12 ve Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 7 ile takip etti.

