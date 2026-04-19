Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeli oldu

Çanakkale ve Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda OPET'in Tarihe Saygı Projesi'ne yönelik hazırlanan "Sosyal Etki Analizi Raporu", projenin sahadaki somut karşılığını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre proje, yüzde 100'e yakın toplumsal kabul oranı ile yalnızca bir sosyal sorumluluk projesi değil, Türkiye genelinde uygulanabilecek örnek bir kalkınma modeli olarak öne çıkıyor. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "2006'da başlattığımız Tarihe Saygı Projesi, 20 yılda bu toprakların tarihi ve manevi mirasını koruyan, köyleri yeniden ayağa kaldıran, şehitlikleri hak ettiği şekilde düzenleyen bölgeye değer katan kapsamlı bir dönüşüm hareketine dönüştü" dedi.