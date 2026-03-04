Türkiye’yi 5G altyapısıyla donattık

Nisan'da verilecek ilk 5G sinyali öncesinde Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, mobil iletişimin oyun kurucusu olarak 5G dönüşümüne liderlik edeceklerini söyledi. Koç, "32 yıllık liderlik tecrübemizle, 1 Nisan'dan itibaren Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız. Türkiye'nin önünde yeni ve tarihi bir sayfa açılıyor. Ve o sayfada yine Turkcell imzası olacak" dedi. Koç ile 5G yolculuğunu konuştuk…

1 Nisan'da verilecek ilk 5G sinyali öncesinde Turkcell'in hazırlıkları ne aşamada? Sizi diğer operatörlerden ayıran temel farklar nelerdir?

5G'ye geçiş hayatın pek çok alanında köklü bir değişim ve dönüşüm sürecini tetikleyecek. Türkiye'nin lider mobil operatörü ve teknoloji şirketi olarak bu dönüşüme biz liderlik edeceğiz. Turkcell ekipleri gece gündüz demeden çalışarak, tüm Türkiye'yi 5G altyapısı ile donattı. Bugün geldiğimiz noktada onların payı çok büyük. Biz 5G'ye tam anlamıyla hazırız. Artık sadece söylemlerin değil yatırım gücü ve teknik kapasitenin kısacası "gerçeklerin" konuşacağı bir noktadayız.

Altyapı olarak hazır mısınız?

Türkiye'nin en geniş kapsama alanına, en yüksek mobil hızlarına ve en güçlü altyapısına ulaştık. En geniş frekans portföyünün sahibi ve en fazla 5G yatırımı yapan mobil operatör konumundayız. 16 Ekim'de gerçekleşen ihalede 1 milyar 224 milyon dolarlık teklifle en geniş frekans bandının sahibi olduk. 700 MHz bant genişliği sayesinde kırsal bölgelerden bina içlerine kadar güçlü ve dengeli bir kapsama sağlayacağız. 3.5 GHz bandındaki kapasitemizle de şehir merkezlerinde ve yoğun bölgelerde mobilde saniyede 1000 megabit ve üzeri seviyelere ulaşan performans sunacağız. 5G hızlarını kablosuz olarak hanelerin kullanımına açma stratejimiz de var. Fiber altyapının henüz ulaşmadığı bölgelerde fiber hızında sabit interneti, 5G uyumlu yeni Superbox teknolojisiyle hanelere götüreceğiz. Çekim gücü, altyapı, hız ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda sektör ortalamalarının çok üzerinde bir deneyim sunuyoruz. Turkcell Türkiye'de mobil iletişimin oyun kurucusudur. Bundan 32 yıl önce Türkiye'yi cepten ilk "alo" ile buluşturmuştuk. 32 yıllık liderlik tecrübemizle, 1 Nisan'dan itibaren Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacağız. Türkiye'nin önünde yeni ve tarihi bir sayfa açılıyor. Ve o sayfada yine Turkcell imzası olacak.

5G'nin ülkenin dijitalleşmesine ne gibi katkıları olacak?

5G, sunduğu ultra düşük gecikme ve yüksek hız sayesinde, üretimden ulaşıma, sağlıktan enerjiye kadar çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek. Otonom araçlar ve akıllı trafik sistemleri düşük gecikme süreleri sayesinde güvenli ve verimli bir şekilde çalışacak. Sağlık alanında uzaktan ameliyat gibi çok kritik yenilikler hayat bulacak. 4.5G bir kilometrekarelik alanda binlerce cihazı desteklerken, 5G ile bu sayı 1 milyona çıkıyor. Bu devasa kapasite, Nesnelerin İnterneti çağının asıl altyapısını oluşturuyor. Bireysel müşterilerimiz de gigabit hızlarıyla tanışacaklar. Bugün dakikalar süren HD video indirme işlemleri sadece saniyeler alacak. 1-5 milisaniyeye düşen gecikme süreleriyle, bulut oyun ve sanal/artırılmış gerçeklik deneyimleri çok daha farklı bir seviyeye çıkacak. 5G sürecini sadece bir altyapı yatırımı değil, Türkiye'nin dijital geleceğinin inşası olarak görüyoruz.



STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ YAPTIK



MWC 2026 etkinliğine katıldınız. Etkinlik nasıl geçti?

Mobil Dünya Kongresi, sektörün nabzının attığı çok önemli bir global platform. Kongrede, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine ve 5G dönüşümüne güç katacak çok sayıda stratejik iş birliği anlaşmasına imza attık. 5G'ye geçiş sürecinde en az altyapı yatırımları kadar, 5G uyumlu cihazlara erişim de büyük önem taşıyor. Ülkemizde 5G uyumlu telefonların oranı halen yüzde 30 civarında. Hedefimiz, bu oranı çok daha yukarılara taşımak. Bu kapsamda Samsung ile devam eden 5G uyumlu akıllı cihaz iş birliğimizi daha da pekiştiren bir anlaşma gerçekleştirdik. Yeni anlaşma 650 bin 5G uyumlu akıllı cihazı kapsıyor. Böylece son 1 yılda satışa sunulan toplam cihaz sayısı 750 bini bulacak. 5G'ye geçişte yerlilik oranını en üst seviyeye çıkarmak bir diğer önemli hedefimiz. Kongrede 20'ye yakın teknoloji üreten ulusal marka ile iş birliği imzalayarak bu hedefe bir adım daha yaklaştık. Ulak Haberleşme ile de 6G ve ötesi şebekeler için iş birliği anlaşmasına imza attık. Kongredeki konuşmamda; dünyada giderek daha fazla konuşulan bir kavrama dikkat çekmeye çalıştım: Geopatriation. İş yüklerinin, verinin ve dijital altyapıların; küresel, merkezsiz ve belirsiz ortamlardan, yerel ve egemen yapılara geri taşınması. Bu doğrultuda telekom şirketlerinin görev tanımı da yeniden yazılıyor. Sektör hızla 'telco'dan techco'ya yani "tele-iletişimden" "tekno-iletişime" geçiyor. Turkcell olarak; fiber, 5G, veri merkezleri, bulut ve yapay zekâ yatırımlarımızla ülkemizin dijital egemenliğini güçlendiriyoruz. Bölgesel ölçekte değer üreten bir teknoloji ekosistemi inşa ediyoruz.



HİPER ÖLÇEKLİ BULUT BÖLGESİ KURUYOR



Google Cloud iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez hiper ölçekli bulut bölgesi kuruyorsunuz. Bu yapı ülkemiz için ne gibi avantajlar sağlayacak?

Türkiye'de ilk kez kurulacak hiper ölçekli bulut bölgesi, ülkemizi bölgesel bir veri ve inovasyon merkezi konumuna taşıyacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük bilişim yatırımlarından biridir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. 3 milyar dolar yatırımla hayata geçecek bu proje, yılda 5 milyar dolar katma değer üretecek.