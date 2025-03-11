Türkiye’yi devler ligine çıkaracağız

Yeni düzenlemeler kapsamında teknoloji bölgelerinin dışında olan kuluçka merkezlerinin ilki olan Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknolojide gelişim rüzgârının daha güçlü estiğini ifade etti. Kacır, değişime girişimcilik ekosisteminin öncülük ettiğinin altını çizerek, "İş dünyası, rekabet avantajı elde etmek için inovasyona daha fazla yatırım yapıyor. Girişimcilik, ülkelerin kalkınma yolculuğunda belirleyici bir rol üstleniyor. Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde devler ligine ulaştırmayı hedefleyerek, ülkemizde yeni teknoloji girişimlerinin yeşermesi için çalışıyoruz" dedi. Bakan Kacır, "Teknoparklarımızın sayısını bu dönemde 2'den 105'e çıkardık. Teknoparklarımız vizyon projelerini yürüten 11 bin 500 teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor. Firmaların bünyesinde kurulan ve sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle müteşebbislerimiz yenilikçi projelere imza atıyor. Tohum ve tohum öncesi aşama destekçisi TÜBİTAK Bigg programıyla, 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik" diye konuştu.