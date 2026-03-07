Türkler ‘Gayrimenkulün Davos’una çıkarma yapacak

Bu yıl 36'ncısı gerçekleşecek olan MIPIM 2026'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle, Emlak Konut GYO liderliğinde güçlü ve koordineli bir kurumsal yapı oluşturuldu. Hem inşaat hem de mimarlık firmaları fuarda yer alacak. Alkaş&HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, MIPIM'in "Gayrimenkulün Davos'u" olarak anıldığını belirterek, "Burada artık yalnızca metrekare değil şehir ekonomileri, sermaye hareketleri, finansman modelleri, teknoloji ve sürdürülebilirlik başlıkları birlikte ele alınıyor. Türkiye'nin bu küresel platformda güçlü ve tutarlı biçimde yer alması yalnızca projelerin tanıtımı açısından değil, ülkenin şehircilik yaklaşımını, dönüşüm potansiyelini ve yatırım ortamına dair mesajını uluslararası yatırımcıya doğrudan aktarabilmesi açısından stratejik önem taşıyor" dedi.
RAKAMLA DEĞİL GÜVENLE
MIPIM'de kamu ve özel sektörün birlikte yer almasının Türkiye'nin kurumsal kapasitesini ortaya koyduğunu anlatan Alkaş, "Emlak Konut GYO, GYODER ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi katkılarıyla hazırlanan sektör raporunun paylaşılması, Türkiye'nin dönüşüm perspektifini uluslararası yatırımcıya anlatmak açısından önemli bir fırsat sunuyor. Cannes'da düzenleyeceğimiz uluslararası iftar buluşmasıyla, resmi görüşmelerin ötesinde güvene dayalı ilişkilerin kurulabileceği bir zemin oluşturuyoruz. Çünkü yatırım yalnızca rakamlarla değil, güvenle hareket eder" diye konuştu. Fuarda Emlak Konut GYO önderliğinde kurumsal temsil olacağını anlatan Alkaş, "Kalyon ION projesiyle Türkiye'nin kurumsal varlığı güçlü biçimde ortaya çıkartacak. GYODER üyeleri ile fuarda uluslarası ülke network ağını güçlendirmek için destek olacak. SP Architects ve YES Architects, hem de Turkish Architects çatısı altında bir araya gelen ACE, Aslı Partners, DOME Partners, DS Mimarlık, GAD, Hartek, Murat Tabanlıoğlu Mimarlık, On Tasarım ve Resuwo Türkiye'nin tasarım gücünü uluslararası ölçekte sergileyecek. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin 'Turkish Stones' markasıyla MIPIM Awards ana sponsorluğunu, Türk mimar Melike Altınışık'ın bu yıl da jüri üyeliğini sürdürmesi, Türkiye'nin mimarlık ve yapı ekosistemindeki uluslararası konumunu güçlendiriyor. Özetle Türkiye bu yıl MIPIM'de yalnızca projelerini değil şehir üretme kapasitesini, tasarım gücünü ve kurumsal vizyonunu ortaya koyacak" dedi.
KÜRESEL YATIRIMCI RADARINDA
İstanbul'un küresel mega şehirler arasında güçlü bir konuma sahip olduğunu, coğrafi avantajı, genç ve dinamik nüfusu, üretim ve ticaret kapasitesiyle Avrupa ile Orta Doğu arasında doğal bir merkez haline geldiğini anlatan Alkaş, şöyle konuştu: "Yatırım güveni ve sermaye derinliği açısından ise Londra, Paris ya da Dubai gibi köklü finans merkezleriyle aynı seviyede olmasa da küresel yatırımcı radarında yükselen ve dikkatle izlenen şehirler arasında yer alıyor. Artık şehirler disiplinleri ve dayanıklılık kapasiteleriyle üst lige çıkıyor. İstanbul'un yatırım merkezleri arasında yer alması; dengeli büyüme ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımıyla mümkün."