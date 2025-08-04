Türkmenistan’da stratejik zirve! Bakan Uraloğlu, 3. BM Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler Konferansı’nda Türkiye’yi temsil edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5-6 Ağustos tarihlerinde Türkmenistan'ın Avaza şehrinde gerçekleştirilecek olan 3. Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılacak. Konferansta Türkiye'yi temsilen yer alacak olan Bakan Uraloğlu, ulaştırma, lojistik ve haberleşme alanlarında çok taraflı işbirliği ile kalkınma hedefleri doğrultusunda temaslarda bulunacak. Bakan Uraloğlu, Genel Kurul oturumunda Türkiye'nin ulusal beyanını da sunacak.

YÜKSEK DÜZEYLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konferans kapsamında Bakan Uraloğlu'nun, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev, Demiryolu Ulaştırma Bakanı Mammet Akmammedov, Karayolu Ulaştırma Bakanı Begenç Annadurdiyev, Haberleşme Bakanı Hacımurat Hudayguliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Ayrıca, Tacikistan Ulaştırma Bakanı ve Burkina Faso Bölgesel Yönetim ve Mobilite Bakanı ile de görüşmeler yapılması planlanıyor. Ziyaret kapsamında Bakan Uraloğlu, bölgesel ulaştırma ağlarında stratejik öneme sahip Türkmenbaşı Limanı'nda teknik bir inceleme de gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'NİN ULAŞTIRMA DENEYİMİ PAYLAŞILACAK

Bakan Uraloğlu'nun başkanlığındaki Türk heyetinin temasları çerçevesinde, Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki deneyiminin paylaşılması, ikili ve bölgesel işbirliği alanlarının güçlendirilmesi ve alltyapı yatırımlarında bölgesel sinerji oluşturulması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, bu çerçevede Türkiye'nin LLDC ülkelerine lojistik altyapı geliştirme, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, dijital ulaştırma çözümleri ve yeşil taşımacılık uygulamaları gibi alanlarda teknik katkı sunmaya hazır olduğunu bir kez daha uluslararası kamuoyuna ifade edeceğini ifade etti.