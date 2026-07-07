Türksat 6A uzayda 192 milyon kilometreyi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, uzaydaki görevine kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Ülkenin uzaydaki yerli imzası Türksat 6A 192 milyon kilometreyi geride bıraktı" dedi. 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan Türksat 6A'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin uzay vatanda varlığını güçlendirdiğini ve daha da güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, bu kapsamda Türksat 7A için de süreçlerin hızlandığını anlattı. Uraloğlu, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına dahil edilmesiyle, TÜRKSAT uydularının dünyadaki erişebildiği nüfusun 5 milyara yükseldiğini söyledi.