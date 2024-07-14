Türksat 6A’nın uzay yolculuğu planlanan şekilde sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türksat 6A'nın, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle 9 Temmuz saat 02.30'da uzaya gönderildiğini hatırlattı.

Uydunun, fırlatılmasından sonra 35. dakikada roketten ayrıldığını anımsatan Uraloğlu, "Uydudan ilk sinyal fırlatılışından 67 dakika sonra alındı. Fırlatıldıktan yaklaşık 3 saat sonra ise saat 05.25'te uydumuz güneş panellerini açtı. Şu an itibarıyla uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı gibi başarıyla ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, yörünge yolculuğu için gerekli olan 5 ateşlemeden ikisinin başarıyla tamamlandığının altını çizerek, uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla 10 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk ateşlemede 300 kilometre yükseklikten 11 bin kilometre yüksekliğe çıktığını vurguladı.

Uydunun 12 Temmuz akşamı tamamlanan ikinci ateşlemede ise 11 bin kilometreden 32 bin kilometreye çıktığına işaret eden Uraloğlu, "Şu anda uydumuz 32 bin kilometre yükseklikte güvenle yolculuğuna devam ediyor. Üçüncü ateşleme 14 Temmuz'da, dördüncü ateşleme 16 Temmuz'da, beşinci ateşleme ise 17 Temmuz'da yapılacak. Bu son ateşlemeyle uydunun uzaklığı 35 bin 786 kilometrede sabitlenecek." ifadelerini kullandı.