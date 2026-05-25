TÜRKSAT ile gökyüzünde yerli internet dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uçak İçi İnternet Hizmeti Projesi kapsamında AJet filosundaki uçuşlarda yolculara TÜRKSAT AŞ'nin mevcut ve yeni nesil haberleşme uyduları ve kabiliyetleri üzerinden yüksek hızlı internet erişimi sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. THY çatısı altındaki TCI Aircraft Interior ve AJet ile yürütülen proje kapsamında AJet'in 122 yolcu uçağı için test ve montaj süreçlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, bu alandaki testlerin başarıyla tamamlandığına dikkati çekti.

2027'DE THY'DE

Uraloğlu, altyapı kurulum süreçlerinin sürdüğünü ifade ederek, "Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında THY filosuna da sunulması planlanıyor. Bu girişimle Türkiye'nin yerli uydu altyapısının sivil havacılıkta etkin kullanımı mümkün hale getirilirken TÜRKSAT'ın yayıncılık dışındaki mobil ve havacılık tabanlı iletişim hizmetlerindeki rekabetçi konumu da pekiştirildi" diye konuştu. Uraloğlu, TÜRKSAT'ın, uçak ile uydu arasındaki bağlantıdan yer istasyonlarına, oradan yolcunun cihazına kadar tüm internet trafiğini kendi bünyesindeki Network Operasyon Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat izleyerek hizmet kalitesini garanti altına alacağını söyledi.

ENTEGRASYON TAMAM

Proje kapsamında kritik öneme sahip Derin Paket İncelemesi Sistemi'nin satın alma süreçlerinin tamamlandığı bilgisini veren Uraloğlu, "Yazılım geliştirme ve konfigürasyon hizmetlerinin kabulü ile sistem devreye alındı. Bunlara ek olarak faturalama, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-posta ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) entegrasyonları tamamlandı. Tüm paydaşların katılımıyla uçtan uca test süreçleri ve siber güvenlik testleri yönetilerek, sistem operasyonel kullanıma hazır hale getirildi" ifadelerini kullandı.