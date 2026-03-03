TURKTRADE’in 27. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi

Çatısı altında topladığı büyük ve kurumsal şirketler aracılığıyla Türkiye ihracatının lider kuruluşlarını temsil eden TURKTRADE'in Genel Kurul Toplantısı, üyelerin geniş katılımıyla yapıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan TURKTRADE Başkanı Hayrettin Çaycı, küresel ticaret mimarisinde hızlanan dönüşüme dikkat çekti. Çaycı, ABD'de son dönemde ivme kazanan ticaret politikası değişimleri ile Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" yaklaşımının küresel rekabet koşullarını yeniden şekillendirme potansiyeline işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:



"Küresel ticaret düzeni daha parçalı ve rekabet odaklı bir yapıya evrilirken, Türkiye'nin süreci yakından izleyerek zamanlı ve etkin ticaret politikaları geliştirmesi kritik önem taşımaktadır. AB'nin yeni sanayi ve ticaret politikaları Türk imalat sanayi açısından hem riskler hem fırsatlar barındırmaktadır. Bu çerçevede Gümrük Birliği'nin hizmetler, kamu alımları ve dijital ticareti kapsayacak şekilde güncellenmesi stratejik bir öncelik olarak öne çıkmaktadır."



Genel Kurul kapsamında düzenlenen bilgi oturumunda, küresel dönüşüm sürecinde sanayi politikalarının ihracat performansı üzerindeki etkilerinin ölçülmesine yönelik olarak TURKTRADE ile İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Proje ile Türkiye'nin sanayi politikalarının veri temelli ve ölçülebilir bir çerçevede analiz edilmesi hedefleniyor.



Bu kapsamda İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Yasin Asal, "Yeni Nesil Sanayi Politikaları Ekseninde Türkiye'nin İhracat Potansiyeli; Küresel Rekabetçilik" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.



Programın devamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve DTÖ Kürsüsü Profesörü Dr. Pınar Artıran, "AB'nin Hindistan ve Mercosur STA'ları ile 'Made in Europe' Politikalarının, Gümrük Birliği Bağlamında Türkiye Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı sunumunu yaptı. Artıran, Avrupa Birliği'nin yeni ticaret ve sanayi politikalarının Türkiye açısından ortaya çıkarabileceği fırsat ve risklere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerini paylaştı.