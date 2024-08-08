TUSAŞ’tan dev anlaşma! İmzalar atıldı

TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TAAC) ile TUSAŞ arasında yeni sözleşme imzalandı. Bu yeni sözleşme, TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çeşitli iş paketlerini içeriyor. Sözleşmenin bedeli ise toplam 93.582.907 USD tutarında.

Altınay Savunma Teknolojileri KAP'ta yayımladığı açıklamada, bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 93.582.907 USD tutara ulaşan bedelle sözleşme imzalandığını duyurdu.