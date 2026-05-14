Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tuz Gölü'nün altında 50 kuyu eritilecek: BOTAŞ doğal gaz depolaması teklif bekliyor
Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:00

Tuz Gölü'nün altında 50 kuyu eritilecek: BOTAŞ doğal gaz depolaması teklif bekliyor

BOTAŞ bünyesindeki BOTAS Pipeline Services IC Merkezi Jersey Ankara Merkez Şubesi, “Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi (Faz-3) Leaching Management ve Yüzey Operasyonları Hizmeti” alımı için ihaleye çıktığını duyurdu.

AA Ekonomi
Tuz Gölü’nün altında 50 kuyu eritilecek: BOTAŞ doğal gaz depolaması teklif bekliyor
  • ABONE OL

BOTAS Pipeline Services IC Merkezi Jersey Ankara Merkez Şubesi, "Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi (Faz-3) Leaching Management ve Yüzey Operasyonları Hizmeti" alımı için ihaleye çıktı.

50 KUYUDA ERİTME OPERASYONLARI YÜRÜTÜLECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BOTAŞ'ın Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama 3. Etap Projesi kapsamında ana sondaj faaliyetleri tamamlanan 50 kuyuda toplam 37,5 milyon metreküp fiziksel kaverna hacmine ulaşılması amacıyla leaching (eritme işlemi) operasyonlarının planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi ve tamamlanması hizmeti alınacak.

PROJE SULTANHANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Proje, Ankara'nın yaklaşık 200 kilometre, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde bulunan, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki BOTAŞ Doğal Gaz Depolama Projesi Faz-3 sahasında gerçekleştirilecek.

İHALE 5 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Hizmet alım işinin süresi 2 bin 500 takvim günü olarak belirlenirken ihale, 5 Haziran saat 10.30'da BOTAS Pipeline Services IC Merkezi Jersey Ankara Merkez Şubesi toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek. Teklifler ve ödemeler, Amerikan doları üzerinden verilecek ve konsorsiyum olarak başvuru kabul edilmeyecek.

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 gün olacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BOTAŞ #DOĞAL GAZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuz Gölü'nün altında 50 kuyu eritilecek: BOTAŞ doğal gaz depolaması teklif bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA