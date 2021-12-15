Tuzla’da üretilen OMIX görücüye çıktı

TÜRKİYE
pazarına kısa süre önce giren Singapur
merkezli teknoloji markası OMIX üretimde de Türkiye'yi seçti. OMIX Tuzla
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde ürettiği yeni modellerinden X300 ve X500'de 6.67 inçlik Full HD+ekranı ile yeni bir ekran deneyimi geliştirdi. OMIX
Türkiye CEO'su Muzaffer Gölcü
, "OMIX olarak 15 yeni teknoloji ürünümüz ile giriş yaptığımız Türkiye akıllı telefon pazarındaki öncelikli hedefimiz yüzde 10'luk bir payı elde etmek. Bu hedef doğrultusunda 2022'de başka akıllı telefon modellerimizi de müşterilerimizle buluşturacağız. Bu yeni modellerle pazardaki ürün sayımız 20'yi aşmış olacak. Türkiye'de teknolojinin sadeleştiği ve akıllı teknolojilere herkesin erişebildiği bir pazar yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. OMIX'in tüm akıllı telefonlarının ve ekosistem ürünlerinin uyum içinde çalışmasını sağlayan yenilikçi platform MixO da dikkat çekiyor. OMIX ekosistem ürünlerinde bulunan özel bir çip sayesinde hem hızlı ve kolay bir ürün kurulumu sağlıyor hem de tüm OMIX cihazları en üst düzey güvenlikle MixO platformunda tek bir uygulamadan yönetilebiliyor.