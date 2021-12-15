Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tuzla’da üretilen OMIX görücüye çıktı
Giriş Tarihi: 16.12.2021

Tuzla’da üretilen OMIX görücüye çıktı

Tuzla’da üretilen OMIX görücüye çıktı
TÜRKİYE pazarına kısa süre önce giren Singapur merkezli teknoloji markası OMIX üretimde de Türkiye'yi seçti. OMIX Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde ürettiği yeni modellerinden X300 ve X500'de 6.67 inçlik Full HD+ekranı ile yeni bir ekran deneyimi geliştirdi. OMIX
Türkiye CEO'su Muzaffer Gölcü, "OMIX olarak 15 yeni teknoloji ürünümüz ile giriş yaptığımız Türkiye akıllı telefon pazarındaki öncelikli hedefimiz yüzde 10'luk bir payı elde etmek. Bu hedef doğrultusunda 2022'de başka akıllı telefon modellerimizi de müşterilerimizle buluşturacağız. Bu yeni modellerle pazardaki ürün sayımız 20'yi aşmış olacak. Türkiye'de teknolojinin sadeleştiği ve akıllı teknolojilere herkesin erişebildiği bir pazar yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. OMIX'in tüm akıllı telefonlarının ve ekosistem ürünlerinin uyum içinde çalışmasını sağlayan yenilikçi platform MixO da dikkat çekiyor. OMIX ekosistem ürünlerinde bulunan özel bir çip sayesinde hem hızlı ve kolay bir ürün kurulumu sağlıyor hem de tüm OMIX cihazları en üst düzey güvenlikle MixO platformunda tek bir uygulamadan yönetilebiliyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuzla’da üretilen OMIX görücüye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA