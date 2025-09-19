TVF dünyada ilk 10’a girdi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2024 yılını 360 milyar dolar büyüklükle kapattı. Global Sovereign Wealth Funds'ın analizine göre TVF, Abu Dhabi merkezli Mubadala'yı geride bırakarak dünyanın en büyük 10 varlık fonundan biri oldu. Global Sovereign Wealth Funds'ın (Global SWF), "Türkiye Varlık Fonu: 2024 Performansı, 2025 Stratejisi ve Yol Haritası" başlıklı analizine göre, TVF'nin öz kaynakları 2 trilyon lira (58 milyar dolar) seviyesine çıkarken, yıllık net kârı 371.4 milyar lira (11.3 milyar dolar) oldu. 1.3 trilyon liralık güçlü nakit pozisyonu ve düşük borçluluk oranı, fonun sağlam mali yapısını destekledi.

ULUSLARARASI PİYASADA GÜÇLÜ TALEP

2024 yılında da TVF, düzenli ihraç takvimiyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. TVF'nin eylül ayında gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık eurobond ihracına yaklaşık 10 milyar dolarlık talep geldi. Fonun 2024 sonunda başlayan sukuk programı, 2025'te 1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Ayrıca, 600 milyon dolar tutarındaki murabaha işlemi, İslami finansman alanındaki çeşitliliği artırdı. TVF'nin uluslararası sendikasyon kredisi ise 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla başarıyla tamamlandı. Bu gelişmeler, TVF'nin güvenilir ve planlı bir ihraçcıya dönüşmesini sağladı.