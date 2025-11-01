Uber’den Türkiye’ye dev yatırım 5 yılda 200 milyon dolar

Türkiye küresel ekonomiler için yatırım adresi olmaya devam ediyor. Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber'in, mobilite ve teslimat alanındaki küresel teknoloji yatırımlarını genişletme hedefi kapsamında ABD dışındaki 4. Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi, İstanbul'da kurulacak. Şirket, teknoloji merkezine önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel teknoloji platformu Uber, Türkiye'yi yüksek potansiyeliyle yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor. Ülkemizdeki varlığını ve yatırımlarını büyütüyor. İlerleyen dönemde 500'e yakın yetkin teknoloji uzmanının çalışacağı bu merkez Uber'in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesinde görev alacak" dedi. Kacır, TUber'in İstanbul'da kuracağı teknoloji merkezinin Türkiye'nin kabiliyetine, istikrarına ve genç insan kaynağına duyulan güvenin açık göstergesi olduğunu belirtti.

STRATEJİK KONUM

Uber'in Brezilya, Hindistan ve Hollanda'dan sonra ABD dışındaki 4. teknoloji merkezi olacak İstanbul yatırımıyla Türkiye, şirketin küresel yazılım geliştirme ağında stratejik bir konum üstlenecek. Uber Global CEO'su Dara Khosrowshahi ise "Türkiye, dijital platformları benimseme açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak küresel ölçekte bir referans noktası konumunda. Trendyol Go ile yaptığımız işbirliğinin ardından buradaki yetenekten son derece etkilendik ve bu da bugün duyurduğumuz gelişmeye ilham verdi" diye konuştu. CEO Khosrowshahi, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'un enerjisi, yaratıcılığı ve insanları birbirine bağlama gücüyle Uber'in Türkiye'deki geleceği için "mükemmel bir temsil" sunduğunu dile getirdi.



BÖLGESEL TEKNOLOJİ MERKEZİ HALİNE GELDİK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, eşsiz konumunun Türkiye'yi bölgesel teknoloji merkezi haline getirdiğini belirterek, "Uber'in dünyaya hizmet verecek bir teknoloji merkezinin Türkiye'de olması bize ayrı bir gurur veriyor. Uber'e de bu alanda Türkiye'yi keşfettikleri için, ülkemize güvendikleri için teşekkür etmek lazım" dedi. Dağlıoğlu, Türkiye'de yatırım yapma nedeni olarak ülkenin konumuna ve sahip olduğu yetenek havuzuna dikkati çekti.